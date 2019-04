Cele trei mari lanturi de supermarketuri din Vietnam - Lotte Mart si Saigon Co-op din Ho si Min, dar si Big C din Hanoi - au inceput sa introduca frunze de banan in locul foliilor de plastic folosite pentru ambalarea legumelor, potrivit site-ului de stiri Vnexpress.

Cumparatorii care au trecut pragul Lotte Mart din Ho si Min au fost recent surprinsi sa gaseasca ceapa, bame si alte legume ambalate in frunze de banan, a notat publicatia online adaugand ca dupa ce metoda va fi testata in orasul din sudul tarii utilizarea acestui tip de ambalaj va fi extinsa in toate magazinele lantului…