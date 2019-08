Stiri pe aceeasi tema

- ”Alternativa Dreapta a luat nota de decizia lui Mihail Neamțu de a se retrage din cursa pentru alegerile prezidențiale. Regretam aceasta decizie, despre care echipa Alternativa Dreapta a aflat din presa. Alternativa Dreapta a inaintat domnului Mihail Neamțu invitația de a candida indiferent…

- Deocamdata ramane angajat in a-și da cu parerea prin sediul partidului Presedintele de onoare al Partidului Miscarea Populara, europarlamentarul Traian Basescu, declara ca implicarea sa in tranzitia catre un "nou" PMP se va incheia la sfarsitul anului, odata cu votul pe care il va da in favoarea candidatului…

- Theodor Paleologu este candidatul Partidului Miscarea Populara (PMP) la alegerile prezidentiale din noiembrie, acesta fiind votat in unanimitate, duminica, de catre membrii Colegiului National al partidului, la propunerea presedintelui de onoare al PMP, europarlamentarul Traian Basescu. …

- Theodor Paleologu este candidatul Partidului Miscarea Populara PMP la alegerile prezidentiale din noiembrie, acesta fiind votat in unanimitate, duminica, de catre membrii Colegiului National al partidului, la propunerea presedintelui de onoare al PMP, europarlamentarul Traian Basescu, potrivit Agerpres.De…

- Presedintele de onoare al Partidului Miscarea Populara a declarat, duminica: "Noi am inceput acest proces de tranzitie, de la mine catre un nou PMP, odata cu ocuparea functiei de presedinte al partidului de catre Eugen Tomac. Astazi suntem, daca veti da un vot pozitiv, suntem in situatia in…

- Candidatul PMP la alegerile prezidentiale va fi Theodor Paleologu, a decis, duminica, conducerea partidului, la propunerea lui Traian Basescu. Acesta nu a participat la vot.„Candidatul PMP la alegerile prezidentiale este Theodor Paleologu. Purtatorul de cuvant al campaniei prezidentiale si…

- "In ultimele saptamani, am primit mii de mesaje care m-au incurajat sa candidez la alegerile pentru Cotroceni. Am fost onorat ca Partidul Mișcarea Populara sa ma considere prezidențiabil. M-a bucurat, de asemenea, susținerea platformei Alternativa Dreapta și suportul aratat de numeroși lideri ai…

- Theodor Paleologu ramane fara rival in cursa pentru prezidențiale! Mihail Neamțu anunța sambata seara pe Facebook ca, deși a primit mii de mesaje care l-au incurajat sa candideze la alegerile pentru Cotroceni, il va susține pe Theodor Paleologu in cursul alegerilor din aceasta toamna. PMP il va desemna,…