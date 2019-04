Altercaţie între un pieton care a traversat neregulamentar şi mai mulţi poliţişti Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta a precizat miercuri, in urma aparitiei in spatiul public a unei inregistrari video cu o altercatie in care au fost implicati un barbat care a traversat neregulamentar si mai multi politisti, ca interventia acestora a fost conform normelor legale in conditiile in care pietonul a devenit "agitat" si a incercat sa fuga. "In cursul zilei de astazi, in jurul orei 16,30, un barbat in varsta de 37 de ani a traversat bulevardul 1 Decembrie 1918 prin loc nepermis, incalcand astfel normele rutiere care reglementeaza circulatia pietonilor pe drumurile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

