Alte trei femei au murit din cauza virusului gripal. Sunt 138 de decese Numarul romanilor rapusi de virusul gripal continua sa creasca, de la o zi la alta. Mai nou, se stie ca sunt 138 de decese confirmate de la inceputul acestui an. Ingrijorator pentru multi este faptul ca una dintre victimele recente respectase recomandarea medicilor, cea privind vaccinarea antigripala, si se imunizase. Astfel, la aproape trei saptamani […] Alte trei femei au murit din cauza virusului gripal. Sunt 138 de decese is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

