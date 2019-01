Stiri pe aceeasi tema

- Problemele companiei Huawei in vest continua, dupa ce Vodafone a anuntat ca opreste integrarea de echipamente cumparate de la producatorul chinez. Acesta este doar unul dintre operatorii europeni care se reorienteaza catre alternative ale altor companii, dupa ce mai multe agentii stat ale mai multar…

- Universitatea California, din Berkley, a eliminat sistemul de video-conferinte al Huawei, a spus un reprezentant al universitatii, in timp ce campusul UC din Irvine lucreaza la inlocuirea a cinci componente ale echipamentului audio-video fabricat in China. Alte scoli, precum Universitatea din Wisconsin,…

- Mai multe ministere din Cehia au decis sa renunte la telefoanele mobile fabricate de compania chineza Huawei, in urma unei atentionari transmise de un organism public specializat in securitate cibernetica cu privire la posibile scurgeri de informatii sensibile catre serviciile secrete chineze, transmite…

- Piata de smartphone-uri din Romania este inca in crestere, companii precum Samsung, Huawei si Apple inregistrand la sfarsitul lunii octombrie 2018 cele mai mari incasari de pe piata. Samsung continua sa fie lider si la noi in tara, insa Huawei pare sa castige teren mai repede decat in trecut. Intre…

- ​Presa chineza a condamnat arestarea in Canada a fiicei fondatorului companiei Huawei, denunțand o atitudine mizerabila și intența de a pune bețe in roate companiei telecom pentru a-i stopa ascensiunea, scrie AFP. China a cerut eliberarea cat mai rapida a directoarei financiare Meng Wanzhou, iar premierul…

- Inevitabila modernizare a retelelor telecom a adus in prim plan o problema pe care Statele Unite o considera foarte importanta: integrarea de echipamente ale caror producatori ar putea fi controlate de guvernul din China. Astfel, SUA, Australia si Noua Zeelanda au refuzat deja sa lucreze cu Huawei pentru…

- Mai multe celebritati chineze au difuzat declaratii publice anuntand incheierea colaborarii lor cu casa de moda italiana Dolce & Gabbana, dupa scandalul publicarii unor reclame publicitare si a unor comentarii considerate rasiste in China, care au determinat anularea saptamana aceasta a unei prezentari…

- In urma cu doi ani, Harvard Business Review a publicat un articol care sustinea ca firmele trebuie sa isi dezvolte propria politica comerciala externa pentru a gestiona influenta incertitudinilor geopolitice ale secolului XXI asupra business-ului. De atunci incertitudinile s-au inmultit. Statele…