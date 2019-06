Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de salvare au inceput, marti dimineata, operatiunea de ridicare la suprafata a epavei navei care pe 29 mai s-a scufundat in Dunare, la Budapesta, 26 de turisti sud-coreeni si doi membri ai echipajului ungari pierzandu-si viata in acest

- Budapesta, 11 iun /Agerpres/ - Echipele de salvare au inceput, marti dimineata, operatiunea de ridicare la suprafata a epavei navei care pe 29 mai s-a scufundat in Dunare, la Budapesta, 26 de turisti sud-coreeni si doi membri ai echipajului ungari pierzandu-si viata in acest accident, transmit agentiile…

- Nava de agrement Hableany (Sirena), cu 33 de turisti sud-coreeni si doi membri ai echipajului ungari la bord, s-a scufundat in Dunare in seara zilei de 29 mai dupa ce a fost lovita de vasul de croaziera sub pavilion elvetian 'Viking Sigyn', al carui capitan ucrainean a fost ulterior arestat.Pana…

- Capitanul navei de croaziera care s-a ciocnit cu un vas de agrement pe Dunare, la Budapesta, s-a aflat la carma unei nave care a provocat un accident in luna aprilie in Olanda, au anunțat joi procurorii maghiari, relateaza MEDIAFAX.Intr-un comunicat, procurorii au transmis ca ancheta a aratat…

- Capitanul navei de croaziera care s-a ciocnit cu ambarcatiunea de agrement scufundata in Dunare saptamana trecuta, la Budapesta, a mai comandat o nava implicata intr-un accident, au anuntat joi procurorii ungari, intr-un comunicat preluat de

- Poliția maghiara a anuntat joi seara retinerea capitanului navei de croaziera care s-a scufundat miercuri în Dunare, în centrul Budapestei, în care cel puțin șapte turiști sud-coreeni au murit, relateaza Reuters. Capitanul este un cetațean ucrainean de 64 de ani, identificat drept…

- Politia ungara a anuntat joi seara ca l-a arestat pe capitanul navei de croaziera implicat in ciocnirea de miercuri cu o ambarcatiune turistica de dimensiuni mai mici, care a avut loc pe Dunare, in Budapesta, accident soldat cu cel putin sapte morti - turisti sud-coreeni - si 21 de persoane date…

- Politia nationala ungara (ORFK) a anuntat joi ca a fost lansata o ancheta penala dupa accidentul de miercuri seara de la Budapesta in urma caruia o nava cu turisti sud-coreeni s-a scufundat in Dunare, cel putin sapte dintre ei pierzandu-si viata, transmit MTI si Reuters, relateaza Agerpres.Citește…