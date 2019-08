Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile la capela din localitatea Mica se apropie de final, potrivit afirmațiilor facute de Tiberiu Zelencz, edilul comunei Mica. Conform acestuia, in perioada urmatoare vor fi demarate lucrari la alte doua capele, in localitațile Manastirea și Nireș. In ceea ce privește localitatea Sanmarghita, se…

- Ziarul Unirea Apa CTTA Alba: Intreruperea apei potabile pe mai multe strazi din Alba Iulia. Vezi care sunt acestea și cat vor dura lucrarile Apa CTTA Alba: Intreruperea apei potabile pe mai multe strazi din Alba Iulia. Vezi care sunt acestea și cat vor dura lucrarile In vederea relocarii conductei de…

- Administrația locala din Campia Turzii a anunțat ca au demarat lucrarile de plombare ale strazii Andrei Mureșanu, ”in vederea creșterii gradului de confort in trafic”. Dupa lucrarile CAA, intreaga... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Administrația locala a anunțat ca dupa finalizarea compactarii fundației drumului de pe strada Sandulești, acum se monteaza bordurile și rigolele de captare a apei pluviale. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Administrația locala din Turda a prezentat azi un nou raport privind lucrarile care se executa in municipiul Turda. Este vorba de lucrari pe strazile Lotus, Fantanele, Margaretelor și Ana Ipatescu,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Lucrarile continua in ritm susținut la viitorul spital de la Mioveni, care va fi cel mai modern din țara. ”Cel mai nou spital din sudul țarii merita doar cele mai moderne dotari! Pas cu pas incepem sa echipam noul spital din Mioveni cu aparatura medicala și echipamente de ultima generație. In imagini…

- Pe pagina Primariei Carei a aparut un material informativ despre pensionarul Vasile Chioran care da dovada de spirit civic și ajuta administrația locala sa repare un loc de joaca din cartierul Republicii, cartierul unde acesta domiciliaza. Locul de joaca se afla la capatul cartierului, dupa garaje și…

- Lucrarile pe Autostrazii A10 Sebeș-Turda avanseaza lent, conform unei analize facute de Asociația Pro Infrastructura. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!