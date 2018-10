Alte doua furturi din locuinte in Baia Mare Activitatile de cercetare si investigare efectuate de politistii Biroului de Investigatii Criminale Baia Mare au dus la solutionarea a inca doua furturi din locuinta si a furtului unei biciclete. Persoanele banuite de comiterea lor, patru baimareni cu varste cuprinse intre 14 si 38 de ani, sunt cercetati de politisti pentru documentarea intregii activitati infractionale in cadrul dosarelor penale intocmite pe numele lor, urmand ca la finalizarea cercetarilor sa fie propuse masuri legale. Precizam ca in ultima perioada politistii au inregistrat un numar relativ mare de furturi din locuinta. In… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din comuna Cernesti, banuit de comiterea de furturi din locuinte, a fost prins de politistii Biroului de Investigatii Criminale Baia Mare si retinut pentru 24 de ore, imediat dupa ce a patruns in doua locuinte din municipiu. O parte importanta din prejudiciu a fost recuperat. Investigatiile…

- Un tanar din comuna Cernesti, banuit de comiterea de furturi din locuinte, a fost prins de politistii Biroului de Investigatii Criminale Baia Mare si retinut pentru 24 de ore, imediat dupa ce a patruns in doua locuinte din municipiu. O parte importanta din prejudiciu a fost recuperat. Investigatiile…

- In data de 26.09.2018, politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Lupeni au organizat o actiune in urma careia au identificat un minor in varsta de 15 ani, din Lupeni, cu privire la care au stabilit ca, in cursul lunii septembrie 2018, impreuna cu alt minor, in varsta de 16 ani, a comis…

- Dupa ce saptamana trecuta politistii Biroului de Investigatii Criminale Baia Mare au identificat doua persoane banuite de comiterea mai multor furturi din autoturisme, alte trei persoane au fost identificate si sunt cercetate pentru comiterea acelorasi fapte. Este vorba despre trei tineri in varsta…

- La data de 31 august a.c., in cadrul cercetarilor efectuate, politistii Biroului de Investigatii Criminale, sprijiniti de criminalisti, au identificat si depistat un tanar, de 19 ani, din Petris, banuit de comiterea mai multor furturi. Astfel, politistii au stabilit faptul ca, in noaptea de 13/14 august…

- Polițiștii clujeni au au identificat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat banuit de comiterea unui furt din locuința. ”În urma investigațiilor efectuate, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești - Post Poliție Comunal Gilau, au identificat un barbat, în…

- Doua persoane, banuite de comiterea unor furturi comise in mijloacele de transport in comun, au fost retinute de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, politistii din cadrul Biroului de Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au desfasurat o actiune pe linia prevenirii si…

- Activitatile de cercetare si documentare efectuate de politisti in cazul a doua furturi din locuinta, ambele sesizate in cursul acestei luni, au dus la identificarea persoanelor banuite de comiterea lor. La data de 10 iulie a.c., o femeie de 58 de ani din Sighetu Marmatiei a sesizat politia ca persoane…