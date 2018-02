Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul medical este in alerta maxima! Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta, miercuri seara, ca au fost confirmate alte doua decese cauzate de virusul gripal. Numarul total al deceselor din acest sezon a ajuns la 47. Este vorba despre un barbat in varsta de 53 de ani, din judetul Tulcea,…

- Numarul deceselor cauzate de gripa a crescut. Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a anunțat ca alți cinci oameni au murit din cauza virusului gripal. Astfel, 45 de persoane și-au pierdut viața din cauza gripei din acest sezon. INSP a confirmat decesul a cinci femei cu varste cuprinse intre…

- Institututul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca au fost confirmate inca doua decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre doua femei de 55 de ani si respectiv 61 de ani, ambele nevaccinate si avand alte probleme de sanatate. Numarul total de decese in acest sezon a ajuns la 39. De…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca a fost confirmat inca un deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat in varsta de 59 de ani din judetul Suceava, nevaccinat si avand alte probleme de sanatate. Numarul total de decese in acest sezon a ajuns la 40.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 37, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica.

- Institutul National de Sanatate Publica anunta ca au fost confrmate inca trei decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 75 de ani, din judetul Mures si doua femei, din judetul Arges si, respectiv, Capitala. Numarul total al deceselor a ajuns la 35, in sezonul 2017-2018, conform…

- Medicii au anuntat, luni, ca au confirmat trei noi decese provocate de gripa in Romania, fiind vorba despre doua femei si un barbat, care nu s-au vaccinat antigripal. Toti au fost infectati cu virus gripal de tip B.

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza, prin Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), ca un un barbat in varsta de 28 de ani, din Judetul Iasi, a murit din cauza virusului gripal de tip A, acesta fiind un caz social fara a fi vaccinat antigripal.…

- Vineri s-a anuntat oficial ca numarul cazurilor de pacienti care au murit in Romania, pe fondul contractarii virusului gripal, in actualul sezon a ajuns la 32. Conform datelor furnizate vineri din directia Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, cea de-a 32-a victima…

- Institutul National de Sanatate Publica anunta ca, joi, a fost confirmat inca un deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba despre o femeie de 62 de ani, din Bihor. Numarul persoanele moarte din aceasta cauza a urcat la 31.

- Medicii au confirmat existanta virusului gripal la doi barbati si o femeie care au murit in ultimele 24 de ore. Pacientii nu erau vaccinati antigripal si aveau boli cronice, au anuntat, miercuri, reprezentantii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Potrivit…

- Un barbat de 35 de ani din Iași și o femeie de 84 de ani din București au murit din cauza virusului gripal, ceea ce ridica numarul total al victimelor, de la inceputul acestui an, la 29. Ambele victime aveau și alte probleme de sanatate. Se știe ca in cazul barbatului din Iași acesta nu era vaccinat…

- Institutul National de Sanatate Publica anunta ca, miercuri, au fost confirmate alte trei decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre doi barbati de 41 si respectiv 35 de ani si o femeie de 84 de ani, numarul persoanele moarte din aceasta cauza urcand la 29.Citeste si: Fost ministru…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza, prin Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), ca doi barbati din judetul Iasi de 41 si respectiv 35 de ani au decedat din cauza virusului gripal tip A, fiind nevaccinati si avand probleme de sanatate preexistente.…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta, ieri, alte patru decese inregistrate din cauza gripei, numarul total al acestora ajungand la 26 de la inceputul sezonului rece, informeaza Mediafax. Cu totii aveau conditii medicale preexistente si nu fusesera vaccinati impotriva ...

- Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) anunța, azi, alte patru decese înregistrate din cauza gripei, numarul total de decese ajungând la 26 de la începutul sezonului rece. Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), prin Centrul Național de Supraveghere și Control al…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza complicatiilor provocate de gripa sezoniera a ajuns la 26, cu patru mai mult decat in bilantul de ieri al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. A fost confirmat decesul din cauza gripei in cazurile a doua femei si a doi barbati,…

- Inca patru decese cauzate de virusul gripal au fost confirmate marti, in tara. Alte patru au fost raportate luni, 12 februarie. Pana acum, 26 de oameni si-au pierdut viata din cauza gripei. Cele mai recente cazuri au fost confirmate in Mures, Bihor, Ilfov si Iasi, fiind vorba de persoane de varsta a…

- Alți patru oameni au murit din cauza gripei, a anunțat, marți, Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Astfel, numarul total de decese provocate de virusul gripai a ajuns la 26. Un barbat, in varsta de 72 de ani, din județul Ilfov a murit, pe 2 februarie, fiind confirmat cu virusul gripal de…

- Gripa face ravagii in Romania, unde s-a inregistrat al 20-lea deces. Mai multe spitale din tara si Capitala sunt in carantina. O femeie de 63 de ani a murit la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad in urma complicatiilor cauzate de gripa sezoniera (de tip B), medicii afirmand ca in prima…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta ca, luni, au fost inregistrate alte doua decese provocate de gripa, dupa ce o femeie de 63 de ani si un barbat de 48 de ani au murit din aceasta cauza, numarul total de decese ajungand la 21. Luni a mai murit un barbat de 67 de ani din Bihor.

- O femeie in varsta de 78 de ani, din Capitala, a murit din cauza gripei, numarul deceselor ajungand la 17 de la inceputul sezonului rece, potrivit Institutului National de Sanatate Publica.

- Epidemia de gripa continua sa faca ravagii in Romania. 16 oameni au murit. Cel mai recent raport al Centrului National de Sanatate arata ca numarul celor care sunt bolnavi de gripa a ajuns la 300 de cazuri.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca 16 persoane au murit, in acest sezon, de gripa, informeaza HotNews.ro. Ministrul a spus ca 16 decese au fost cofirmate de laborator ca fiind cauzate de ...

- In dimineata zilei de 7 februarie 2018, DSP Buzau a primit confirmarea de la Institutul National de Boli Infectioase, a patru cazuti de gripa in judet. „Este vorba despre trei copii, cu varste 2, 5 si 14 ani, si un adult care sufera de bronhopneumopatie obstructiva cronica.

- Direcția de Sanatate Publica a primit confirmarea, de la Institutul Național de Boli Infecțioase ,,Prof. Dr. Matei Balș” privind depistarea unor cazuri de gripa, la patru persoane din județul Buzau. Este vorba despre un adult și trei copii de 2, 5 și 16 ani. Doi dintre copii și adultul sunt la acest…

- Au fost inregistrate patru noi decese din cauza gripei. In total, de la inceputul sezonului rece, opt persoane au murit in acest context, potrivit datelor publicate de Institutul National de Sanatate Publica. In ceea ce priveste judetul Alba, de la inceputul anului pana la sfarsitul lunii ianuarie au…

- Numarul total de cazuri de rujeola raportate in Romania de la debutul epidemiei si pana vineri a ajuns la 10.559, 50 fiind inregistrate in ultima saptamana, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul Institutului de Sanatate Publica (INSP). "Numarul…

- Mii de oameni vor ramane, joi, fara curent electric in mai multe zone din București, Ilfov și Giurgiu, deoarece E-Distribuție Muntenia a anunțat ca intrerupe alimentarea cu energie electrica pentru a face lucrari de revizie și reparație.

- Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii octombrie 2017, la 993.752 persoane, in crestere usoara, cu 517 persoane, comparativ cu luna precedenta, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. La finele anului 2016, in Bucuresti, erau inregistrati…

- O femeie de 69 de ani din Bucuresti a murit din cauza gripei. Asa a anuntat Institutul National de Sanatate Publica, precizand ca femeia suferea de o patologie cronica si nu era vaccinata antigripal.

- Numarul de cazuri de rujeola confirmate in Romania raportate pana ieri este de 10.307, fiind inregistrate 37 de decese, potrivit Agerpres. Conform informatiilor publicate pe site-ul Institutului National de Sanatate Publica (INSP), un al 38-lea deces posibil datorat rujeolei se afla in curs de investigare…

- In ultima saptamana, in judetul Brasov, au fost confirmate 14 noi cazuri de rujeola, judetul nostru fiind pe locul 2 in funcție de numarul de cazuri, dupa Ialomita, unde au fost 35 de cazuri confirmate. In total, saptamana anterioara, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- MS: 1 milion de doze de vaccin pentru campania de vaccinare antigripala gratuita Ministerul Sanatații a anuntat, miercuri, ca a semnat contractul pentru achiziționarea a 1 milion de doze de vaccin gripal necesare pentru continuarea campaniei de vaccinare antigripala gratuita. Potrivit comunicatului,…