- Ziarul Unirea Oasele gasite in curtea suspectului de CRIMA de la Caracal sunt de om-primele rezultate ale testelor ADN Oasele gasite in curtea suspectului de CRIMA de la Caracal sunt de om-primele rezultate ale testelor ADN Legiștii au confirmat suspiciunea anchetatorilor, dupa primele rezultate ADN:…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, fata disparuta de la Caracal, a declarat in direct la un post de televiziune ca exista rezultatul probelor ADN care arata ca fata fost in masina lui Gheorghe Dinca.

- Oasele gasite in curtea lui Gheorghe Dinca par umane, dar vechi, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse apropiate anchetei de la Caracal. Se pare ca și cenușa recoltata este veche, ceea ce ingreuneaza ancheta.Surse apropiate anchetei desfașurate la Caracal au declarat ca oasele gasite in curtea…

- Soc total in cazul Alexandrei Macesanu, una dintre presupusele victime ale lui Gheorghe Dinca! Inainte ca aceasta sa fi fost ucisa in Caracal, a sunat la 112, dar nu de pe telefonul ei, asa cum a crezut toata lumea.

- Detalii din ce in ce mai socante ies la iveala in cazul Alexandrei Macesanu, tanara care ar fi fost ucisa in Caracal de catre Gheorghe Dinca. Mama fetei a fost sunata joi, in ziua in care si adolescenta a sunat a 112, si i s-a spus ca fiica ei va pleca in strainatate cu iubitul ei.

- O serie de telefoane misterioase primite de parinții Alexandrei Maceșanu și Luizei Melencu, dupa ce au fost rapite, ii preocupa pe anchetatori. In ambele cazuri, familiile au fost apelate de necunoscuți care au incercat sa induca piste false, anunțand ca adolescentele au plecat din țara.…

- Polițiștii au descoperit, vineri, cadavrele a doua fete in urma unei percheziții realizate in curtea unui barbat din Caracal. Anchetatorii fac verificari pentru a stabili daca exista o legatura cu adolescentele disparute dupa ce au fost luate la ocazie, la diferența de trei luni. Georgian Dragan, purtatorul…

- Au aparut imagini cu Gheorghe Dinca, barbatul care le-ar fi omorat pe cele doua fete din Caracal. Criminalul a fost ridicat de polițiști. Gheorghe Dinca este barbatul din Caracal in locuinta caruia anchetatorii au descoperit resturi de oase arse, cinci pungi cu carne, despre care se crede ca sunt ramasitele…