Alte 28 de perimetre petroliere noi vor fi concesionate "Saptamana viitoare, ANRM va face anuntul oficial prin care va deschide Runda a XI-a de licitatie, prin care vor fi oferite spre concesionare 28 de blocuri pentru explorare", a precizat el.



Este vorba despre 22 de campuri petrolifere onshore (pe uscat) si sase offshore (pe mare), avand o suprafata totala de aproximativ 1.000 de kilometri patrati.



Runda anterioara, Runda a X-a, a fost derulata in perioada 2009-2010, cand ANRM scos la licitatie concesionarea a 30 de petrimetre petrolifere, din care 12 onshore si 18 offshore.

Sursa articol si foto: dcnews.ro

