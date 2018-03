Alta nunta regala! Nepoata lui Grace Kelly se marita?

Stiri pe aceeasi tema

- Viața amoroasa a lui Charlotte Casiraghi e la fel de tumultuoasa precum filmele de la Hollywood in care juca bunica sa, actrița devenita Prințesa Grace Kelly. Ieri, in cadrul Balului Rose din Monaco, nepoata lui Grace Kelly și-a anunțat logodna cu Dimitri Rassam. Charlotte s-a logodit cu Dimitri Rassam…

- Maria Constantin se marita a treia oara. A dat greș, insa numai in plan personal, potrivit propriilor marturisiri. Trecuta prin al doilea divorț, fosta soție a lui Marcel Toader spune ca de data aceasta nu se va mai grabi cand va trebui sa-și aleaga jumatatea. Mai ales ca… Maria Constantin are mai multe…

- A cucerit publicul inca de la X Factor si acum si-a castigat publicul ei. Nicoleta Nuca este una dintre cele mai bune voci feminine de ,la noi si o prezenta care greu te poate lasa indiferent.

- Trei dintre cei cinci romani care și-au pierdut viața, luni, in urma unui accident terifiant, pe o șosea din Olanda, sunt din Caracal. Adina plecase la munca impreuna cu soțul și fratele ei. Tinerii casatoriți doreau sa iși poata cumpara, astfel, o locuința, in timp ce fratele Adinei, Cosmin, urma sa…

- Printul Harry si logodnica sa, Meghan Markle, au ales pentru nunta un tort cu lamaie si soc, ce va fi realizat intr-o brutarie din estul Londrei, detinuta de un maestru bucatar american, potrivit Reuters.

- Desi s-a casatorit anul trecut cu aleasa inimii sale, in cadrul unei ceremonii civile intime la Londra, iata ca Printul Christian de Hanovra si-a dus mireasa si la altar. Fiul vitreg al lui Caroline, Printesa de Hanovra – descendenta a lui Grace Kelly, s-a casatorit cu Alessandra de Osma, iar la ceremonia…

- Printul Harry al Marii Britanii si logodnica sa, Meghan Markle, care se vor casatori pe 19 mai, nu vor incheia un contract prenuptial, deoarece viitorul mire este convins ca povestea lor de dragoste va dura toata viata, potrivit closermag.fr.

- Liviu Varciu a demonstrat intotdeauna ca este un barbat sigur pe el in orice situatie! De mai bine de un an se iubeste cu Anda Calin, frumoasa tanara care i-a daruit o fetita in urma cu aproximativ sase luni. Astazi, Anastasia a fost crestinata, iar cu acest prilej, prezentatorul TV a vorbit despre…

- Echipa AS Monaco, detinatoarea titlului, a invins la limita pe teren propriu, cu scorul de 2-1, formatia Lille OSC, in primul meci al etapei a 30-a a campionatului de fotbal al Frantei, disputat vineri seara. Lille, penultima clasata in Ligue 1, a deschis scorul in partida de pe stadionul…

- Lavinia a fost atacata dur de un fan dupa ce a postat pe facebook o poza cu ea si cu sotul ei. Frumoasa bruneta este fericita si implinita de cand a devenit doamna Banica insa, de curand, Lavinia a fost atacata de o urmaritoare de pe facebook, pe pagina ei oficiala. Si cand spunem ca Lavinia a fost…

- Pe 19 mai va avea loc cel mai important eveniment din Regatul Unit, și anume nunta Prințului Harry cu Meghan Markle. Un eveniment care va da multa paine de mancat presei și care il va echivala in interes pe legat de aducerea pe lume a celui de-al treilea copil Cambridge. Mai sunt doua luni pana atunci,…

- Prințul Harry al Marii Britanii și logodnica acestuia, actrița Meghan Markle au anuntat ca iși doresc ca la nunta lor sa participe și oameni de rand. Nunta va avea loc pe data de 19 mai, la Windsor Castle, in Marea Britanie, iar cuplul regal iși dorește ca publicul sa ia parte la acest…

- Mihaela Radulescu , vacanța in trei in Austria! Diva de la ” Romanii au talent ” profita de valul de ninsori care s-a abatut asupra Europei ca sa schieze alaturi de iubitul ei, Felix Baumgartner, și de fiul ei, Ayan. Mihaela e pasionata de sport, Felix pare nascut pentru asta, iar Ayan nu doar ca a…

- Noi detalii au fost facute publice despre nunta prințului Harry cu actrița Meghan Markle. Peste 2.500 de britanici vor fi invitați la eveniment, este vorba despre cetațeni care s-au implicat in activitați sociale și au devenit lideri ai comunitaților in care traiesc. Kensington Palace a anunțat ca 2.640…

- Fostul principe Nicolae și soția sa, Alina Binder vor sa se casatoreasca și in fața lui Dumnezeu, dupa ce au spus un „Da” hotarat in fața ofițerului starii civile, in urma cu cateva luni. Cei doi au stabilit deja data marelui eveniment. Dupa cununia civila, care a avut loc in octombrie anul trecut,…

- Un medic a fost nevoit sa se casatoreasca cu o straina, dupa ce mireasa lui l-a parasit in fața altarului. Motivul este unul incredibil. Femeia l-a parasit doar pentru faptul ca acesta era chel. Ravi Kumar din India a calatorit aproape 1000 de kilometri pentru a se casatori cu o femeie pe…

- Regina Maxima și Regele Willem-Alexander al Olandei au plecat alaturi de cele trei fete ale lor in vacanța anuala din Lech, Austria. De acolo ne-au bucurat și pe noi cu o ședința foto atipica, realizata chiar in varful munților, unde panorama era spectaculoasa. Tabloul de familie perfect. Simpatici…

- Banațencele nu se tem de rochiile de nunta second hand. Un numar de 300 de mirese din județul Timiș și-au scos ținutele la vanzare, in cadrul programului “Marita-ți rochia”, in acest sfarșit de saptapmana, la Centrul Regional de Afaceri.

- In Principatul de Monaco, iubirile se tot fac și se refac. Urmașii lui Grace Kelly și ai Prințului Rainier iubesc cu pasiune și se arunca inflacarați in mariaje, atunci cand considera ei ca și-au gasit sufletul pereche. Stephanie, alaturi de doi dintre copiii ei, Louis și Pauline Ducruet Și da, e rost…

- Nu mai putin de 72 de cupluri din Targu Jiu isi vor reinnoi juramintele joi, 22 februarie, la Biserica Sfintii Apostoli Petru si Pavel, la implinirea a 50 de ani de la casatorie. Suma alocata de primarie pentru „Nunta de...

- Ianis Hagi s-a iubit cu Cristina Lung, fiica lui Tibi Lung si nepoata lui Silviu Lung. Cei doi s-au despartit pe 29 ianuarie. "I love you, ursuletul meu fotbalist", "My King" si "My Queen" sunt expresiile cu care Ianis Hagi si Cristina Lung s-au alintat in ultimele luni pe retelele…

- Intrebat la Parlament daca o noua majorare a dobanzii de referinta il ingrijoreaza, Teodorovici a spus: "Orice inseamna crestere pe aceasta zona e intr-adevar de luat in seama; o ingrijorare mai mare sau mai mica in functie de impactul pe care poate sa il aiba: fie o crestere a inflatiei, fie a ROBOR…

- Nu s-au uitat nici macar o secunda la bani cand au organizat nunta si totul a iesit asa cum si-au dorit. Totul a fost la superlativ: de la rochia de mireasa care a costat o avere si pana la ultimul detaliu.

- Adelina Pestritu se marita si a dat declaratii in premiera despre nunta bebelus si toate momentele fericite dar si mai putin fericite din viata ei. Vedeta a povestit ca a fost ceruta de sotie intr-un cadru romantic, dar si cand va avea loc botezul si nunta. Adelina Pestritu a mai spus, cu lacrimi in…

- Doi prezentatori ai emisiunii „Top Gear”, Chris Harris si Eddie Jordan, au scapat nevatamati dupa ce automobilul de 50.000 de lire sterline pe care il conduceau pe un drum alpin din Monaco a luat foc, in timpul filmarilor, relateaza AP. Chris Harris era cel care se afla la volanul mașinii, in etapa…

- Desi nu a fost invitat la casatoria regala, Donald Trump a preferat sa ramana amabil in timpul acestui interviu acordat unui post de televiziune britanic. Discutand cu Piers Morgan, prezentatorul emisiunii "Good Morning Britain", duminica, presedintele american a avut o atitudine binevoitoare fata…

- Donald Trump a declarat ca nu stie daca a primit sau nu invitatie la nunta Printului Harry cu Meghan Markle. Intrebat daca a primit o invitatie la nunta din 19 mai, presedintele SUA a raspuns "nu stiu", transmite BBC. Actrita americana a fost sustinatoarea lui Hillary Clinton in alegerile din 2016 si…

- Cum nunta va avea loc anul acesta, in toamna, Prințesa Eugenie, ca orice alta mireasa nerabdatoare, se pregatește intens pentru ziua cea mare. Iar in topul listei de ”to to” pana la nunta se gasește, desigur, slabitul. Așa se face ca Prințesa Eugenie, nepoata Reginei Elisabeta a II-a, a pus cap la cap…

- Gazul petrolier lichefiat ramane cel mai ieftin combustibil auto existent in acest moment pe piata, cine si-a montat o instalatie de alimentare cu acest combustibil este mai mult decat castigat. Este singurul tip de combustibil pentru care preturile au scazut si au ramas la acelasi nivel de mai mult…

- O noua nunta regala va avea loc in Marea Britanie anul acesta dupa cea a prințului Harry cu Meghan Marlkle. Prințesa Eugenie, nepoata reginei Elizabeth a II-a și-a anunțat, luni, logodna cu iubitul ei, Jack Brooksbank, scrie BBC News. Prințesa Eugenie urmeaza sa se casatoreasca cu prietenul ei Jack…

- Printesa Eugenie, fiica cea mica a Printului Andrew, Duce de York, si a lui Sarah, Ducesa de York, se va casatori cu prietenul sau Jack Brooksbank in aceasta toamna, informeaza Press Association. Nepoata reginei Elisabeta a II-a si iubitul ei, cu care are o relatie de sapte ani, isi vor…

- Politistii si procurorii DIICOT au efectuat perchezitii la o retea de traficanti de persoane care racolau tinere si apoi le obligau sa se prostitueze Italia, Spania, Germania, Austria si Belgia. Descinderile au avut loc in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Ialomita, Bacau si Dolj.

- Cetațean slovac, urmarit internațional, depistat in județul Mureș. Politistii din Mureș, cu sprijinul Centrului de Cooperare Politieneasca Internationala al Politiei Romane, au depistat marți, 16 ianuarie, un cetațean slovac, in varsta de 43 de ani, care era urmarit internațional de catre autoritațile…

- Sa nu se plateasca chirie pentru palatul Elisabeta timp de un an! Premierul Tudose a declarat la un post TV ca a primit o solicitare din partea ”Casei Regale”: ”Am primit o solicitare de chirie de la cancelaria..., o chestie un pic ciudata, ca sunt dispusi sa plateasca orice chirie, dar cu o perioada…

- Marele manager al filarmonicii bahluieze, dl prof. univ. dr. nea Buj’ Prelipcean, a fericit iar popolul cultural din tirg cu un interviu epocal, prilej cu care a trimbițat inspre norodul becisnic mai multe vești-bomba, mega-kilotonice, așa cum se cuvine unui asemenea maiestru & ințelept șef de trib.…

- Identitatea logodnicului Cameliei este inca necunoscuta, scrie libertatea.ro. Fosta campioana olimpica din 2004 n-a mai putut tine secretul. Citeste si Tatal Cameliei Potec in stare grava, dupa ce a omorat un cal cu masina, pe sosea In trecut, Printul Albert de Monaco a curtat-o intens…

- Camelia Potec s-a logodit. A fost cuplata cu mai mulți oameni din sportul romanesc. Presedintele Federatiei Romane de Natatie, Camelia Potec, si-a anuntat fanii, prin intermediul unei postari pe o retea de socializare, ca s-a logodit. Identitatea logodnicului Cameliei este inca necunoscuta. Fosta campioana…

- Aproximativ 16% dintre companiile cu sediul in Uniunea Europeana si care au cel putin 10 angajati au primit comenzi prin intermediul unui site Internet sau aplicatie in 2016, iar aproximativ 85% dintre companiile cu vanzari pe Internet au utilizat in acest scop propriul site de Internet sau aplicatie,…

- Meghan Markle urmeaza sa devina soție de prinț și ducesa in mai, cand va fi oficializata casatoria sa cu Harry. E invidiata de toata lumea și toți stau cu ochii pe ea. Ai fi tentat sa crezi ca a fi membru al Familiei regale britanice presupune o viața roz, ca fiecare face doar ce vrea, atunci cand vrea.…

- Mai multe ministere, dar si Camera Deputatilor, au lansat proceduri de achizitie a unor bilete de avion, in valoare de zeci de milioane de lei. Printre destinatiile externe se regasesc Austria, Brazilia, SUA, China, Japonia si Rusia.