- O familie din Valcea al carui bebelus a murit la scurt timp de la nastere ii acuza pe medici de neglijenta. Mama copilului s-a chinuit mai bine de 24 de ore inainte ca un medic ginecolog, din cadrul...

- Directorul medical al Ambulanței Braila, Florin Ștefan, care i-a criticat pe dispecerii 112, a ramas fara funcție. Conducerea unitații a dezmințit acuzațiile medicului, iar marți a organizat concurs pentru funcția lui, transmite corespondentul MEDIAFAX.Florin Ștefan, medicul din Braila care…

- La data de 20 iulie a.c., polițiști din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Stoina au fost sesizati prin apelul 112, de o femeie, de 51 de ani, din comuna Capreni, cu privire la faptul ca are un conflict cu concubinul sau, de aceeași varsta și cu același domiciliu stabil. Din primele cercetari…

- O fetița de 9 ani a descoperit pe o plaja din Spania o sticla care conținea mesajul sfâșietor al unei femei decepționate în dragoste. Scrisoarea era adresata iubitului ei, Craig, care a decedat.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea au fost solicitati sa intervina in aceasta seara in zona municipiului Tulcea. Potrivit ISU Delta Tulcea, Detasamentul de pompieri Tulcea a fost solicitat sa intervina pentru limitarea efectelor unui incendiu de…

- O femeie a cerut ajutorul Politiei, dupa ce sotul sau, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, i-a dat un pumn in fata. Cei doi politisti care au intervenit la fata locului au fost muscati de agresor si au nevoie de cel putin 8 zile de ingrijiri medicale. Batausul se afla in arest preventiv pentru…

- Un numar de 27 de persoane, intre care 14 copii, au fost evacuate, vineri, in urma unui incendiu izbucnit intr-un bloc din Hunedoara. 11 oameni care s-au intoxicat cu fum au fost duși la spital, intre ei, o femeie gravida și trei copii.Potrivit primelor informații, 27 de persoane au fost evacuate…

- Un incendiu de vegetatie uscata s a produs duminica langa parcul de distractii Roller Coaster din Sat Vacanta Constanta. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, s a deplasat 1 autospeciala din punctul temporar din Mamaia cu 4 subofiteri, fara probleme. ...