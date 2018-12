Stiri pe aceeasi tema

- Gica Hagi a afirmat si ieri, la conferinta de presa premergatoare partidei de campionat cu CFR Cluj, de astazi, de la Ovidiu, ca va ramane in functia de manager tehnic la FC Viitorul doar daca se va reusi crearea unei echipe foarte puternice la clubul constantean, care sa fie cea mai buna din Romania…

- El a fost intrebat de jurnalisti daca exista bani in buget ca angajatorii sa primeasca subventii de 500 de euro pe luna pentru fiecare persoana cu dizabilitati angajata. Sunt bani in buget "Evident ca sunt bani. Atunci cand Guvernul propune o masura, facem simulari si apoi propunem…

- Activele administrate de fondurile private de pensii, Pilonul II si Pilonul III, sunt asteptate sa creasca semnificativ anul viitor, in contextul in care intrarile noi de contributii sunt estimate la 1,8 miliarde de euro, dar, daca fondurile cresc mai repede decat piata de capital, acestea sunt fortate…

- Romania nu este pregatita, nici din punct de vedere al infrastructurii si nici tehnic, sa ramana intr-un singur om pe transportul feroviar de marfa, avertizeaza Iulian Mantescu, președinte al Federației Mecanicilor de Locomotiva, citat de ziarul Bursa. Mecanicii de locomotiva acuza si faptul ca in proiectul…

- Lovitura de teatru in procesul dintre Poliția Rutiera și legenda tenisului romanesc.(Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) Ilie Nastase a caștigat prima runda cu autoritațile. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, detalii de ultima ora. (CITEȘTE ȘI: EL E ȘMECHERAȘUL CARE A PUS MANA PE…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, joi si vineri, la Bruxelles, la lucrarile celui de-al 12-lea Summit Asia-Europe Meeting (ASEM), cu tema "Parteneri globali pentru provocari globale", context in care a afirmat ca Romania va continua sa promoveze activ si responsabil procesele de consolidare…

- Miruna Suciu, managing partner la casa de avocatura Suciu Popa, caracterizeaza perioada prin care trece in prezent piata de capital din Romania drept „moartea pasiunii“, in conditiile in care cele mai recente listari nu au livrat rezultatele scontate, cel putin din punctul de vedere al pretului de tranzactionare.

- Organizația Patronala a Turismului Balnear din Romania (OPTBR), in parteneriat cu EXIMTUR organizeaza, in perioada 20.09-21.09.2018, in stațiunea Covasna, cea de-a XIV-a ediție a Forumului de Turism Balnear. Evenimentul, care se va desfașura in acest an la Covasna, la hotel Caprioara, va constitui…