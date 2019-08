Stiri pe aceeasi tema

- Alpinistul a carui disparitie a fost anuntata sambata dimineata la 112 a fost gasit mort in zona Varfului Negoiu, au anuntat reprezentantii salvamont Sibiu. Potrivit acestora, este vorba de celebrul Torok Zsolt, care a doborat mai multe recorduri in alpinismul romanesc si mondial.

