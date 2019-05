Stiri pe aceeasi tema

- Horia Colibașanu vine cu vești bune din timpul expediției in Munții Himalaya. Alpinistul timișorean anunța ca, alaturi de ceilalți doi sportivi de performanța cu care a plecat la drum – Marius Gane și Peter Hamor, au depașit jumatatea distanței spre varful Dhaulagiri (8.167 metri), pe care vor sa deschida…

- Doua persoane si-au pierdut viata si doua au fost ranite in avalanse distincte produse in Alpii elvetieni si austrieci in timpul weekendului, informeaza duminica DPA. O avalansa care a avut loc in cantonul elvetian Valais, la o altitudine de circa 2.800 de metri, in apropierea muntilor…

- Un roman pleaca in expeditie in Himalaya pentru a le oferi o sansa la viata copiilor care sufera de boli incurabile. Alexandru Tudose va urca in aceasta primavara pe varful Lobuche East din Muntii Himalaya, pentru a atrage atentia asupra situatiei grele in care se afla cei peste 100 de copii ingrijiti…