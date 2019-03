Stiri pe aceeasi tema

- Cu perseverenta si pasiune, gala de proiecții video și slide show cu specific montan, „Expeditia – Chemare in necunoscut”, organizata de Clubul de Speologie Cristal Oradea a ajuns la a XIV-a editie. In parteneriat cu Universitatea din Oradea si Centrul pentru Arii Protejate si Dezvoltare…

- Doi alpiniști din Constanța, Mihai Nenciu și Nicolae Rotaru, au reușit sa urce pe vârful Aconcagua (6.962 metri) din America de Sud, al doilea cel mai înalt vârf al lumii (dupa Everest, 8.848 metri), de la prima încercare. Este al treilea vârf atins de constanțeni,…

- Razvan de la emisiunea „Neatza” a fost azi o pofta nebuna de a depana amintiri din copilarie. Astazi sunt colegi de platou, dar in copilarie, el și cu Dani faceau lucruri pe care nimeni nu și le-ar fi imaginat!

- O pianista britanica, Evelina De Lain, a stabilit recordul mondial pentru concertul clasic susținut la cea mai mare inalțime, dupa ce și-a dus pianul și a interpretat mai multe piese de Chopin la 5.000 de metri altitudine in munții Himalaya. Timp de 90 de minute, artista care a schimbat mai multe ținute,…

- Fundașul Cristi Sapunaru, 34 de ani, a marcat pentru a doua consecutiv pentru Kayserispor, in egalul cu Erzurumspor, 1-1, de duminica. Sapunaru a deschis scorul pentru Kayseri in minutul 32: a preluat o minge in careu, la 7 metri de poarta, și a șutat puternic, invingandu-l pe portarul Sehici. Momentul…