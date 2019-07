Alpinistul roman Alex Gavan a escaladat in ziua de 18 iulie varful Gasherbrum 2, de 8.035 de metri, din muntii Karakorum (Pakistan), fara a folosi oxigen suplimentar sau porteri de altitudine, potrivit unui comunicat remis Agerpres. Cu aceasta reusita, Gavan si-a trecut astfel in palmares al saptelea varf de peste opt mii de metri. Expeditia, inceputa pe 14 iunie si planificata sa dureze aproape doua luni de zile, a ajuns la final, dupa ce, in timpul ultimei etape de aclimatizare la 7.000 de metri, Gavan si echipa sa au intuit potentialul momentului si au pornit din tabara trei ascensiunea finala…