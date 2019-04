Stiri pe aceeasi tema

- Trei alpinisti profesionisti renumiti sunt dati disparuti si sunt considerati morti dupa o avalansa produsa in Muntii Stancosi din Canada, a anuntat joi agentia federala Parks Canada, relateaza dpa si Reuters. Americanul Jess Roskelley, 36 de ani, si austriecii David Lama, 28 de ani, si Hansjorg Auer,…

- Ministerul Apararii britanic a anuntat miercuri lansarea unei anchete dupa aparitia pe retelele sociale a unei inregistrari video in care soldati aflati in misiune in Afganistan se antreneaza tragand in portretul liderului opozitiei laburiste, Jeremy Corbyn, potrivit France Presse. 'Stim ca o inregistrare…

- Operatorii de expeditii sunt ingrijorati de numarul de cadavre ale alpinistilor care devin vizibile pe Muntele Everest pe masura ce ghetarii se topesc. „Aproape 300 de alpinisti au murit in timp ce incercau sa urce spre varful muntelui Everest, o treime dintre trupuri fiind scoase la iveala de topirea…

- Poliția Galați face ancheta in cazul unei tinere din oraș, care in septembrie 2018 a mers la un birou de traduceri autorizate pentru a legaliza o diploma de licența care ar fi fost emisa de facultatea de medicina a unei universitați din București. Pentru ca documentul respectiv le-a ridicat mari suspiciuni…