- Piața farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile și tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din massmedia și de situația de criza din sistemul sanitar. In tentativa de a-și gasi singuri soluții pentru problemele de sanatate, romanii apeleaza…

- Alpinistul timisorean Horia Colibasanu a plecat joi, in Himalaya pentru o noua ascensiune pe Everest, de data aceasta pentru a deschide o ruta noua spre cel mai inalt varf al lumii, scrie News.ro.

- Alpinistul timisorean Horia Colibasanu a plecat joi in muntii Himalaya pentru o noua ascensiune pe Everest, cu intentia de a deschide o ruta noua spre cel mai inalt varf al lumii, potrivit blogului sau personal. Expeditia va incepe pe data de 3 aprilie, odata cu trekkingul pe Valea Khumbu, in Nepal,…

- Alpinistul timisorean Horia Colibasanu a plecat, joi, in muntii Himalaya, pentru o ascensiune pe Everest, cu scopul de a deschide o ruta noua spre cel mai inalt varf din lume, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Șerpașul nepalez Kami Rita este pe cale sa inceapa ascensiunea sa pe Muntele Everest pentru a 22-a oara, doborand recordul mondial anterior, pe care il deține impreuna cu alți șerpași, Apa și Phurba Tashi.

- In contextul inmultirii atacurilor media la adresa celei mai de succes retele de socializare – Facebook, care se confrunta in ultimele zile cu probleme grave de imagine, cauzate de folosirea datelor userilor in scopuri obscure, ECONOMICA.NET i-a luat un interviu omului de media Dragos Stanca. El intrevede…

- Alpinistul nepalez Kami Ritha Sherpa va incepe, in data de 1 aprilie, cea de-a 22-a sa ascensiune pe muntele Everest, pentru a dobori astfel recordul mondial pe care il imparte acum cu compatriotii sai Apa Sherpa si Phurba Tashi Sherpa, informeaza agentia EFE. "Este vorba de o noua tentativa de a face…

- In weekend, echipa de rugby seniori a Clubului Sportiv Municipal Suceava avea programata a doua etapa din returul Diviziei Nationale de Rugby, pe terenul uneia din pretendentele la promovare, CS Navodari. Zilele trecute, oficialii Federatiei Romane de Rugby au luat decizia de a amana meciurile din ...

- Alpinistul roman Ticu Lacatusu a rememorat un episod mai putin cunoscut in spatiul public, petrecut in urma cu multi ani, care l-a impresionat dupa prima intalnire cu omul de radio si televiziune Andrei Gheorghe.

- Mario Icardi e golgeterul cu cele mai bune procentaje din Europa, uimind prin precizie și cinism. La 25 de ani, capitanul lui Inter a marcat in campionat 103 goluri, mai multe ca Neymar, Cavani sau Higuain. A atins doar 14 mingi duminica, dar a reușit un poker cu Sampdoria! 4 goluri din 6 șuturi la…

- Meciul dintre CSM Poli Iasi si Astra Giurgiu, programat duminica, de la ora 18,00, pe stadion ”Emil Alexandrescu” din Iasi, in etapa a doua a fazei play-off a Ligii I de fotbal, a fost amanat din cauza vremii nefavorabile pentru o data ce va fi stabilita ulterior, a anuntat Liga Profesionista de Fotbal…

- Scott Doolan are un vis mareț și este determinat sa și-l atinga. Atletul paraplegic in varsta de 28 de ani, originar din Australia, și-a propus sa ajunga la 5.300 de metri inalțime pe muntele Everest, unde se afla tabara de baza a masivului. Zona respectiva este, de obicei, atinsa cu elicopterul sau…

- Parul lung poate fi o arma de seductieeficienta orice femeie. Este important sa il ingrijesti constant, iar mastile preparate acasa sunt cea mai buna solutie pentru un par lung si sanatos.

- Grupul BMW estimeaza vanzari record pentru 2018 ca urmare a cererii in creștere pentru SUV-uri. In 2017, livrarile sale de mașini electrice și hibrizi au crescut cu 66%, la peste 100.000 de unitați.

- CCR a amanat miercuri, pentru 19 martie, luarea unei decizii asupra sesizarii PNL si PMP in legatura cu proiectul de lege privind infiintarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Targu Mures, a anunta presedintele Curtii, Valer Dorneanu.

- Inalta Curte de Casație și Justiție nu a anunțat nici luni verdictul in dosarul care ii vizeaza, printre alții, pe fostul președinte CJ Prahova, Mircea Cosma, și pe fiul sau, fostul deputat Vlad Cosma.

- Spaniolul Rafael Nadal, numarul 2 mondial, care urma sa revina miercuri in competitie, a fost nevoit sa declare forfait pentru turneul ATP 500 de la Acapulco (Mexic), dupa ce leziunea suferita la piciorul drept in timpul Openului Australiei a recidivat, informeaza AFP si EFE.

- Consumul de energie electrica al Romaniei depaseste luni, la ora pranzului, nivelul de 9.500 de MW, fiind aproape de cel istoric inregistrat in luna ianuarie 2017, potrivit datelor Transelectrica privind starea sistemului energetic national.

- Blake Lively arata fabulos dupa ce a dat jos numai putin de 27 de kilograme. Actrița a dezvaluit pe o rețea de socializare cum a reușit sa slabeasca dupa ce a adus pe lume al doilea copil in septembrie 2016 și a publicat o fotografie in care apare alaturi de antrenorul ei personal. Este vorba... Read…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) va lua in discutie marti, 27 februarie, cazul privind declaratiile Vioricai Dancila prin care i-a numit ”autisti” pe europarlamentarii romani care dezinformeaza. Premierul a depus un punct de vedere, iar moderatorul emisiunii a cerut amanarea.

- Petromidia, cea mai moderna rafinarie din Romania, a atins anul trecut un nou record istoric de procesare de la inființarea platformei industriale (1979), de circa 5,66 milioane tone(16.800 tone pe zi), mai mare cu 5% fațaade nivelul atins in 2016.

- Volkswagen a vandut 533.500 de mașini catre clienții sai in luna ianuarie, la nivel global, cu 7.1% mai multe decat in aceeași perioada a anului trecut, un record pentru constructorul german.

- Apple Watch este smartwatch-ul celor de la Apple ajuns anul trecut la generatia a treia. Din cate se pare, gadgetul este atat de interesant incat a reinviat piata de portabile. In practica, pentru aproximativ un an, s-au inregistrat scaderi importante de vanzari pe piata de smarband-uri si smartwatch-uri.…

- Ploile torentiale afecteaza Bolivia de o saptamana, dar in ultimele zile s-a inregistrat un record de precipitatii. In orasul Yacuiba au cazut 194,2 litri de apa pe metru patrat in 24 de ore, in conditiile in...

- Mihai Traistariu revine an de an la Eurovision si nu se da batut pana nu castiga competitia. Artistul a marturisit ca este optimist si are incredere in piesa lui, mai ales ca este facuta de trei straini, pe vocea lui.

- Canalul HBO al companiei Time Warner are mai mult de 5 milioane de abonati online, crescand de la 2 milioane cati erau anul trecut, a declarat o sursa apropiata pentru Reuters. Acei abonati online provin din toate serviciile de streaming online cu care lucreaza, inclusiv HBO Now, ca si canalele de…

- Blake Jorgensen, CFO al Electronic Arts, a discutat cu Wall Street Journal despre viitoarele jocuri multiplayer pe care compania urmeaza sa le lanseze in viitorul previzibil. Contrar informațiilor precedente, Anthem nu a fost amanat din cauza problemelor interne, ci pentru a-i face loc urmatorului…

- Cota de piata a Gazprom pe piata europeana a gazelor, unde genereaza majoritatea veniturilor sale, a crescut anul trecut la nivelul record de peste 35%, de la aproximativ 33% in 2016, a anuntat presedintele...

- A intrat in vigoare noul regulament privind parcarile cu plata din Bistrița, iar dupa ce mai multe zile polițiștii au pus doar avertismente in parbrize, de azi au inceput sa blocheze roțile mașinilor parcate fara a avea taxa de parcare platita. 3 mașini sunt la ora actuala blocate in Centrul Bistriței.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate in dosar nu au…

- Un barbat în vârsta de 43 de ani, din Galați, a fost reținut, dupa ce autoritațile au stabilit ca într-o casa cu doua camere a primit în spațiu, contracost, aproape 1.

- Liviu Dragnea a anunțat ca termenul de depunere a formularului va fi amânat pâna în 1 martie. Guvernul va urma sa dea o ordonanța, în prima ședința, prin care se va amâna termenul de depunere de la 31 ianuarie la 1 martie.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat luni un curs de referinta de 4,6656 lei/euro, in crestere cu 0,09% fata de nivelul atins vineri, un nou nivel record.Vineri, euro a crescut la nivelul de 4,6614 lei, peste pragul de 4,6599 lei din data de 16 ianuarie. Luni, euro a atins un…

- Divizia Vans a Mercedes-Benz a atins un nou record la nivel de vanzari in 2017, depașind in premiera pragul de 400.000 unitați comercializate pe parcursul unui an, potrivit unui anunț al companiei.

- Cei sase cetateni straini judecati in dosarul capturii de 2 tone si jumatate de cocaina au fost condamnati de Tribunalul Constanta la pedepse insumate de peste 100 de ani de inchisoare, informeaza rfi.ro. Cetatenii straini erau acuzati ca au introdus in urma cu aproape doi in Romania, prin Portul Constanta,…

- Procesul in care fostul primar din Gheorgheni, actualmente consilier judetean, Mezei Janos, este judecat pentru abuz in serviciu a fost amanat din cauza ca nu s-a reusit audierea unuia dintre martori, din Ungaria, la fel cum s-a intamplat si la termenul trecut. Judecatorul cauzei a afirmat…

- Luna decembrie a stabilit un record, in Rusia, cand soarele a stralucit, in total, doar șase minute, in Moscova. Iar in provincia Yakutia, unde se afla cea mai geroasa localitate din emisfera nordica, temperaturile au scazut sub -60 de grade Celsius, scrie BBC News.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6599 lei/euro, in crestere cu 0,74% fata de nivelul atins luni, un nou nivel record, atins pe fondul crizei politice, transmite News.ro . Luni, euro a scazut la nivelul de 4,6256 lei. Comitetul Executiv National al PSD a decis,…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa Centrala si de Est si una dintre companiile aeriene cu cea mai mare crestere in regiune, anunta astazi ca in anul 2017 a transportat un numar record de pasageri, a crescut semnificativ operatiunile sale, a plasat cea mai mare comanda de aeronave…

- Piata auto a urcat la un nivel record in 2017, inmatricularile de autoturisme noi au depasit 105.000 de unitati, iar cele de masini second-hand aduse din Europa de Vest au depasit 518.000 de unitati, potrivit Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Cum arata…

- Salina Turda din judetul Cluj a inregistrat, in 2017, un record de vizitatori de peste 600.000 de persoane, din care 35% au fost din strainatate, cei mai multi din tari precum Ungaria, Polonia, Israel sau Spania, transmite corespondentul Mediafax . Read More...

- Germania a inregistrat vanzari la export fara precedent in anul 2017, subliniaza oficiul national de statistica. Dar motorul s-ar putea gripa in 2018. In timp ce Franta vede cum deficitul sau comercial se adanceste, Germania, asemenea autoturismelor pe care le exporta cu milioanele, tine drumul drept…

- Grupul german Mercedes-Benz si-a pastrat in 2017 titlul de cel mai mare constructor auto mondial de automobile de lux, gratie unui nou record de vanzari pentru al saptelea an la rand, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Mercedes-Benz a anunţat, luni, că în 2017 a vândut…

- Este bilanțul-record pe 2017 a incasarilor de pe urma spectacolelor realizate de teatrele profesioniste situate pe celebra artera din Manhattan, New York, o creștere cu 270 de milioane de dolari fața de anul trecut. Record și pentru numarul de spectatori, 13,74 de milioane, fața de 13, 25 de milioane…

- Producatorul suedez de automobile Volvo Cars, detinut de firma chineza Geely, a anuntat ca in 2017 vanzarile sale au crescut cu 7% pana la un nou record de 571.577 unitati, gratie cererii solide pentru modelele XC60 si 90 pe principalele piete, in frunte cu Asia-Pacific, transmite Reuters, preluat[…

- Datoria mondiala a atins un nivel record de 233.000 de miliarde de dolari in trimestrul al treilea din 2017, potrivit unei analize publicate joi de Institutul International pentru Finante (IIF), cel mai mare...

- Constructorul auto francez Renault Group a anuntat ca in 2017 vanzarile sale pe piata din Franta au crescut cu 3,4% pana la 673.869 de unitati, cel mai ridicat nivel din ultimii sase ani, gratie ...

- In prima zi a acestui an, polițiștii au dat peste 2.200 de amenzi a caror suma totala s-a ridicat la circa 750.000 de lei, potrivit unui comunicat de presa emis de Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR).