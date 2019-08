Alpha Bank România, profit brut de 9,9 milioane euro în primul semestru "Alpha Bank Romania a inregistrat in prima jumatate a acestui an o crestere a veniturilor operationale si un profil de risc imbunatatit. Creditele s-au situat intr-un trend pozitiv, in timp ce portofoliul de depozite a crescut cu mult peste ritmul de crestere al pietei, reconfirmand increderea clientilor nostri. Noile premiere bancare din prima parte a anului au dovedit inca o data spiritul inovator al Alpha Bank. Daca in anul 2001 Alpha Bank deschidea piata creditelor ipotecare, in 2019 banca noastra a realizat cu succes prima emisiune de obligatiuni ipotecare din Romania, obligatiunile fiind… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prima jumatate a anului 2019 aduce Patria Bank in zona de profitabilitate, in linie cu obiectivele strategice ale bancii pentru acest an. Profitul net de 2,8 milioane de lei in primul semestru confirma evoluția pozitiva inregistrata in trimestrul 4 din 2018 și trimestrul 1 din 2019, rezultatul net inregistrand…

- Raiffeisen Bank a incheiat primul semestru al acestui an cu un profit net de 384 milioane de lei, au anunțat oficialii bancii într-un comunicat, cu 39 de milioane de lei mai puțin decât profitul din perioada similara a anului trecut, dupa ce banca a investit masiv în digitalizare,…

- CEC Bank majoreaza dobanzile aferente depozitelor la termen cu rata fixa a dobanzii, in lei, destinate clientilor persoane fizice si juridice, potrivit unui comunicat de presa al bancii. Astfel, rata de dobândă aferentă depozitelor pentru persoane fizice ajunge la 4,50% pe an în…

- ”Rata de dobanda aferenta depozitelor pentru persoane fizice ajunge la 4,50% p.a. in cazul depozitelor la termen cu rata fixa a dobanzii constituite pe 36 luni, iar pentru persoanele juridice, rata de dobanda ajunge la 2,00% p.a., in cazul depozitelor pe 12 luni. Depozitele pot fi constituite prin…

- "Segmentul obligatiunilor intra intr-o etapa de diversificare fara precedent pentru piata locala de capital. Investitorii care aveau acces pana acum la obligatiuni corporative, municipale si guvernamentale, pot tranzactiona de astazi primele obligatiuni ipotecare de la BVB. Obligatiunile ipotecare…

- Prima emisiune de obligatiuni ipotecare din Romania lansata de Alpha Bank va fi listata pe 26 iunie 2019 la Bursa de Valori din Bucuresti, potrivit unui anunt al bancii. Alpha Bank România a anunţat pe 14 mai că a realizat cu succes prima emisiune de obligaţiuni ipotecare, în…

- Prima emisiune de obligatiuni ipotecare din Romania lansata de Alpha Bank va fi listata pe 26 iunie 2019 la Bursa de Valori din Bucuresti, potrivit unui anunt al bancii. Alpha Bank Romania a anuntat pe 14 mai ca a realizat cu succes prima emisiune de obligatiuni ipotecare, in valoare de 200 de milioane…

- Prima emisiune de obligatiuni ipotecare din Romania lansata de Alpha Bank va fi listata pe 26 iunie 2019 la Bursa de Valori din Bucuresti, potrivit unui anunt al bancii. Alpha Bank România a anunţat pe 14 mai că a realizat cu succes prima emisiune de obligaţiuni ipotecare, în…