- Medici de la Unitatea de Primire Urgente a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Arad au ajuns, in perioada septembrie-noiembrie 2018, in 14 licee din Arad, unde au purtat discutii si au sustinut demonstratii practice in fata a 450 de elevi. Totul s-a intamplat in cadrul proiectului „Sustine…

- Guvernarea PSD iși asuma inca o politica indreptata spre susținerea familiei și a copiilor, atat prin stimularea responsabilitații, cat și prin resurse net alocate, informeaza PSD Arges. Actualul Guvern incurajeaza și sprijina familia responsabila ...

- Bancile din zona euro se asteapta in trimestrul patru din 2018 la o majorare suplimentara a cererii pentru imprumuturi ipotecare, de consum si pentru companii, dupa o crestere inregistrata la toate cele trei categorii in perioada iulie-septembrie 2018, arata datele unui studiu publicaf luni de Banca…

- Directorul general al Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile (CNACN), Daniel Georgescu, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, ca pentru viitorul sezon estival pregateste un proiect de reluare a croazierelor turistice pe Canalul Dunare - Marea Neagra, intre porturile Agigea si Murfatlar.…

- Președintele Klaus Iohannis a explicat ca in curand Administrația Prezidențiala va lansa proiectul ”Romania Educata”, un program care iși propune sa stabileasca o strategie pe termen lung a educației din Romania.”Vom lansa in curand rezultatele proiectului ”Romania Educata” și proiectele pe…

- Specialiștii au subliniat in cadrul unei dezbateri pe tema acestei patologii ca rata de supraviețuire poate fi de 80-90% in cazul in care diagnosticarea bolii este facuta la timp. Societatea Romana de Patologie Oncologica a Capului si Gatului (SRPOCG) in parteneriat cu Asociatia Sanatate pentru Comunitate…

