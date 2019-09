Sorana Baciu este consultant international in management, cu experienta de peste 20 de ani in elaborarea strategiilor si finantarea afacerilor, precum si in managementul unor companii internationale si locale.



Mariana Antoniou are o experienta extinsa in contabilitate si taxe. Ea s-a alaturat Alpha Bank in anul 1987, iar in 2013 a fost numita senior manager al Diviziei de contabilitate si taxe.



"Doresc sa le urez bun venit in Consiliul de Administratie al Alpha Bank Romania doamnei Sorana Baciu si doamnei Mariana Antoniou. Sunt convins ca experienta si expertiza dumnealor…