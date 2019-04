Alpha Bank Romania a lansat primul program de obligatiuni ipotecare din Romania: cum functioneaza acestea

Stiri pe aceeasi tema

- Alpha Bank Romania a lansat Programul de obligatiuni ipotecare in valoare de 1 miliard euro. Acesta este primul program de obligatiuni ipotecare din Romania. Prima emisiune de obligatiuni ipotecare, cu o limita de 200 milioane euro, va avea loc in viitorul apropiat.

- “Gara este o paragina. Va dati seama ca de 8-9 ani nu mai functioneaza. Cladirea e abandonata, are un singur paznic, dar din punctul meu de vedere cred ca Guvernul Romaniei, Ministerul Mediului si Ministerul Transporturilor ar trebui sa se gandeasca la sanatatea noastra” - Ioan Ciupilan, primarul municipiului…

- In luna mai a acestui an va fi lansata aplicația Perpetoo, primul serviciu de car sharing intre persoane fizice din Romania. Dezvoltatorii platformei o prezinta ca pe ceva revoluționar pentru mobilitatea urbana, dar proprietarii care vor sa-și inscrie mașinile in program trebuie sa conștientizeze riscurile…

- Firmele mici si mijlocii din Romania isi vor putea spune parerea despre actele normative care le afecteaza activitatea in timp real. CNIPMMR a lansat o aplicatie mobila intitulata "Test IMM" prin care va cere parerea firmelor membre cu...

- "Intre noi, cei de la ALDE, și domnul Teodorovici este o diferența de viziune și de abordare. Ii dau un sfat domnului Teodorovici, sa iși țina parerile pentru el in ceea ce privește Ministerul Energiei, pentru ca nu cunoaște cum funcționeaza. Nu cred ca are suficiente date ca sa știe cum funcționeaza…

- Ministerul Finanțelor Publice urmarește dezvoltarea unui parteneriat corect intre Agenția Naționala de Administrare Fiscala si contribuabili, prin acordarea unor servicii complete, moderne și accesibile. In acest context, au fost implementate o serie de servicii electronice menite a facilita indeplinirea…

- Lansat pe data de 17 septembrie, sistemul RO-ALERT permite difuzarea de mesaje de tip Cell Broadcast pentru avertizarea și alarmarea populației în situații de urgența, conform prevederilor legale. Sistemul RO-ALERT este folosit în situații majore în care viața și sanatatea…

- Pasagerii unui autobuz turcesc, dintre cele 30 recent puse in circulație in Capitala, au trecut printr-o experiența neplacuta. Calatorii s-au plans ca ingheațau de frig și ca sistemul de incalzire al vehicului nu funcționa.