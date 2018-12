Stiri pe aceeasi tema

- Totodata, 8 din 10 romani considera ca principalele beneficii ale scrisului de mana sunt fixarea cunostintelor si asimilarea mai rapida a informatiei, potrivit sondajului. In plus, aproape 5 din 10 (48,56-) romani considera ca principalele beneficii ale scrisului de mana sunt fixarea cunostintelor si…

- Tinerea sub control a nivelului glicemiei, precum si monitorizarea indeaproape a diabetului de-a lungul timpului este destul de dificila deoarece acestea trebuie monitorizate cu strictete pentru a evita punerea in pericol a sanatatii. Gluconature este un supliment alimentar natural extrem de bun pentru…

- Principalele evenimente care vor avea loc in saptamana 29 octombrie - 4 noiembrie: *** Comitetul Executiv National al PSD, in care se va lua o decizie in ceea ce priveste remanierea unor ministri, in urma unei evaluari a premierului, va avea loc la inceputul saptamanii viitoare. Intrebata miercuri,…

- Deputatul PNL Gigel Stirbu va depune la Parlament proiect care propune ca din 2019 principalele televiziuni si radiouri sa fie obligate sa indemne participarea cetatenilor la vot in perioada alegerilor electorale. Continutul mesajelor va contine avizul Autoritatii Electorale Permanente (AEP).

- Ministerul Justitiei a trimis vineri la CSM, pentru aviz consultativ, proiectul de ordonanta de urgenta pentru modificarea legilor justitiei. Principalele modificari vizeaza amanarea reducerii la 20 de ani a vechimii necesare pentru pensionare, reintroducerea ministrului Justitiei ca titular al actiunii…

- Conform statisticilor Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie, suma platita in contul principalelor beneficii de asistenta sociala s-a ridicat in august 2018 la 805,68 milioane de lei, din care 769,57 milioane lei pentru drepturi curente si 36,107 milioane lei pentru alte plati. Cea mai mare suma…

- Președintele Senatului Romaniei, Calin Popescu-Tariceanu, a avut marți, 2 octombrie a.c., o intrevedere cu dl Michel Barnier, negociatorul-șef al Uniunii Europene pentru retragerea Marii Britanii din UE (Brexit), cu ocazia vizitei pe care acesta o intreprinde la București. Principalele teme abordate…

- De astazi intra in vigoare noua Lege a Asociatiilor de proprietari, care aduce schimbari pentru familiile de romani care locuiesc in apartamente. Una dintre schimbari este cea potrivit careia cei care nu anunța asociația de proprietari și administrația fiscala ca intenționeaza sa modifice suprafața…