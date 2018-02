Stiri pe aceeasi tema

- Lucratorii polonezi construiesc noua linie de metrou din Copenhaga, in timp ce fermierii danezi nu ar putea produce suficient bacon, un produs faimos al tarii, fara ajutorul romanilor. Dar, odata cu cresterea nivelului de trai in Europa de Est, multi dintre locuitorii de acolo se gandesc sa se intoarca…

- Loredana Butnaru conduce de circa patru ani operatiunile locale de retail ale producatorului de electrocasnice de lux Miele. Executivul roman si-a construit intreaga cariera in industria electrocasnicelor.

- Polițiștii din Dolj cauta un barbat , de 43 ani, din localitatea Melinesti, care a plecat din Spania, Madrid in ziua de 09.01.2018 si nu a ajuns la domiciliu . Persoanele care l-au vazut sau pot oferi detalii care sa ...

- O minora in varsta de patru ani de zile, mama sa si bunica au fost date disparute dupa ce au plecat de acasa si nu s-au mai intors. Politistii le cauta, dupa ce ultima data au fost vazute pe raza orasului Dolhasca, judetul Suceava.

- Chiar daca nu sunteți profesioniști, va puteți prepara și singuri o cafea extraordinara, pe care sa o consumați in tihna casei, alaturi de prieteni sau familie. Cafeaua preparata la filtru este cea mai la indemana metoda prin care iti poti incepe dimineata cu o bautura calda, care sa te trezeasca si…

- Claudia viseaza la o Romanie cu oameni tineri, in care romanii din strainatate sa se intoarca acasa si sa implementeze experienta dobandita. Viseaza la o tara nepoluata, unde sa faca drumetii prin muntii impaduriti, cu ape limpezi si curate. Claudia Mitrofan a plecat din tara acum 10 ani, studiaza…

- Tanara Yasemin-Diana Susamiș-Barcanescu din Pitești, care in luna iulie a anului trecut a disparut de acasa, a fost gasita de polițiști. Fata se afla in București, iar potrivit cercetarilor, aceasta nu a fost victima vreunei infracțiuni. Nu se știe, insa, de ce tanara nu a dorit sa dea niciun semn de…

- Ultimele trei zile de sarbatoare la Tirgul de Craciun din Chișinau aduc o muțime de surpize pentru vizitatori, noteaza NOI.md. Duminica seara, in ziua inchiderii Tirgului de Craciun, va ninge cu premii generoase la Marea Tombola, infrumusețata de apariția pe scena a tuturor interpreților și formațiilor…

- Romania a fost condamnata la CEDO, care a stabilit ca statul roman nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii in cazul unui barbat care a fost ridicat de acasa de politisti si dus la sectie, unde ar fi fost batut pe motiv ca a refuzat sa se legitimeze.Potrivit APADOR-CH,…

- Ce investitii face Ministerul Sanatatii, in 2018, la Cluj Peste 30 de spitale din tara vor fi dotate cu echipamente medicale de imagistica, precum computer tomograf, rezonanta magnetica nucleara si sisteme informatice PAC, informeaza Ministerul Sanatatii. Valoarea contractelor se ridica la 19,8 milioane…

- Oficialii Ministerului Sanatatii au dispus un control la Spitalul Orasenesc din Baicoi in urma unui incident filmat din care reiese ca un medic de garda a refuzat cu obstinatie si fara motiv justificat sa interneze o pacienta.

- Un copil in varsta de doi ani si patru luni din catunul Bahna, orasul Vicovu de Sus, a disparut din apropierea casei sale.Copilul a disparut vineri seara. Semnalmente: inaltime aproximativ 65 cm, parul negru, fata rotunda, ten masliniu, ochi caprui, fara semne particulare. La momentul disparitiei baietelul…

- Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Iasi au fost sesizati cu privire la disparitia lui BURSUC ANTON, de 73 ani, din localitatea Butea. Acesta a plecat de la domiciliu, la data de 27 decembrie 2017, fara a mai reveni acasa. Precizam ca persoana in cauza a mai plecat voluntar de la locuinta,…

- Trecerea dintre ani vine cu schimbari și in programul primului Targ de Craciun din Chișinau amenajat dupa modelul marilor capitale europene.Astfel, experiența „Acasa de Craciun” va avea un alt orar in ziua de 31 decembrie 2017.

- Soarele, din multe puncte de vedere, este cel mai interesant corp ceresc pe care il cunoastem. Norocul nostru este ca se gaseste suficient de aproape pentru a fi studiat in detaliu. De aceea, cunoastem unele lucruri fascinante despre el, care...

- Afaceristul din Gorj a avut o invoire de cinci zile de Craciun. Inca din data de 23, el a putut sa mearga acasa, sa fie alaturi de Valentina. Timpul a trecut rapid, iar astazi fostul acționar de la Dinamo s-a prezentat la Poliția Voluntari, pentru ca apoi sa ia drumul Jilavei. Aflat la inchisoare…

- Actrița are aceleași obiceiuri și la cinci ani de cand a murit Iurie Darie. Anca Pandrea refuza sa plece de acasa de sarbatori și, cand pregatește masa, pune cate un rand de tacamuri și pentru regretatul actor. Au trecut mai bine de cinci ani de cand Iurie Darie s-a stins din viața. Actorul a lasat…

- MESAJ DE CRACIUN. "De Craciun gandul ne poarta catre casa indiferent cat de departe am fi. Acasa este locul special unde ne regasim alaturi de familie, de cei dragi care aduc implinire si liniste in vietile noastre", a transmis presedintele Klaus Iohannis. Presedintele Klaus Iohannis a ales…

- Procesul de legiferare a actului normativ care prevede mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat este departe de a se fi finalizat. Tocmai de aceea, companiile ezita sa majoreze salariile brute ale angajatilor, pentru a acoperi diferenta de net generata de aceasta masura si opteaza…

- Comisia pentru legile Justitiei a reluat, marti seara, lucrarile la proiectul care modifica Legea organizarii judiciare, cu muzica clasica rasunand difuz in boxe, presedintele acestui for, deputatul PSD Florin Iordache, precizand ca nu se va pleca spre casa pana nu se finalizeaza raportul.…

- Un localinic din comuna gorjeana Balteni este anchetat de politie pentru detinerea ilegala a zeci de mii de articole pirotehnice. Astfel, politiștii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substante Periculoase au desfașurat o activitate in baza ”Planului de acțiune Foc ...

- Placinte, vin fiert, obiecte de artizanat, mestesugarit, spatii pentru distractia copiilor si diverse accesorii pentru Sarbatorile de Iarna. Toate pot fi gasite la Targul de Craciun din strada 31 August a Capitalei, inaugurat vineri seara, 15 decembrie, si care poarta genericul: „Acasa de Craciun”.

- Reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Timiș au trimis astazi un comunicat prin are anunța dispariția Sofiei Loredana Pașcuța, in varsta de 35 de ani. Este vorba despre soția lui Adrian Pașcuța, fost consilier județean liberal, directorul Oficiului Teritorial pentru Intreprinderi Mici și…

- Peste 70% dintre parinti si elevi considera ca temele pentru acasa sunt obositoare, monotone, dificile si stresante. Cel putin acestea sunt rezultatele studiului cu privire la rolul temelor, lansat de Ministerul Educatiei.

- Deputatul PNL Ioan Balan susține ca va vota impotriva proiectului de buget pentru anul 2018, deoarece este un buget slab, puternic dezechilibrat, anti-dezvoltare și pro-saracie, in care nu se regasește nici una dintre masurile cu care romanii au fost inșelați de coaliția PSD-ALDE in campania electorala…

- Potrivit oamenilor legii, a fost primit un apel la 112 care denunța incidentul, polițiștii reușind sa dea de urmele autorului inițial necunoscut. Acasa la acesta au fost gasite trei arme de vanatoare confecționate artizanal, 37 de cartușe calibru 12 mm și 65 de cartușe calibru 16 mm, polițiștii…

- La cateva zile de la arestarea preventiva a liceenilor criminali, localnicii din satul Drajna Noua, comuna Dragalina, din judetul Calarasi, sunt inca socati de omorul care le-a tulburat linistea.

- In anul 2017, aproape doua treimi din totalul gospodariilor din Romania (65,6%) detin un calculator acasa, potrivit rezultatelor anchetei privind accesul populatiei la tehnologia informatiilor si comunicatiilor in gospodarii, potrivit Institutului National de Statistica (INS). In functie…

- A fost, este și va fi intotdeauna considerata una dintre plantele zeilor care vindeca afecțiunile organismului și iți reda putere. Schinduful, caci despre aceasta este vorba, are puteri miraculoase.

- Acesta era autorul a sase infractiuni de furt calificat. „La data de 27 noiembrie, in urma colaborarii dintre IPJ Iasi - Biroul Urmariri si autoritatile Italiene, a fost depistat in zona Milano din Italia un tanar de 21 de ani, din comuna Ceplenita, care se sustragea executarii unei pedepse de patru…

- De la inceputul anului scriu aici despre faptul ca Romania se confrunta cu un deficit pe piata muncii si ca acest deficit va creste in anii ce vor veni. Cauzele sunt clare si le-am mai detaliat: incapacitatea sistemului de Educatie de a pregati absolventii pentru piata muncii (la pachet cu…

- Dinamo București a fost invinsa de echipa norvegiana Elverum Handball, cu scorul de 34-33 (16-16), duminica seara, in Sala Dinamo, intr-o partida din Grupa C a Ligii Campionilor la handbal masculin. Campioana României a suferit a șasea înfrângere consecutiva în…

- Pe Internet a aparut o inregistrare video, in care elevii din Yakutia se intorc acasa pe viscol. Videoclipul a devenit viral pe rețelele de socializare atit in Rusia, cit și in strainatate. Majoritatea utilizatorilor admira curajul copiilor. „In satul arctic Ciokurdah copiii merg acasa de la școala.…

- Stapanii de caini traiesc in medie cu cateva luni mai mult decat ceilalți oameni, insa cauzele sunt, deocamdata, neconcludente, afirma cercetatorii intr-un articol publicat in jurnalul Scientific Reports.

- Un polițist de la IPJ Mehedinți este cautat de colegii sai in tot județul, dupa ce familia sa l-a dat disparut luni seara. Subofițerul in varsta de 48 de ani se afla in concediu de odihna, iar dispariția sa a luat prin surprindere pe toata lumea fiindca din spusele apropiaților nu ar avea niciun motiv...…

- O planta cu proprietati polivalente Dafinul, (cunoscut si sub numele de "laur") este o specie de plante aromatice specifica zonei mediteraneene. Intreaga planta, dar mai ales frunzele, emana un miros specific, placut. Motiv pentru care frun

- Voleibaliștii de la SCM-U Craiova s-au impus aseara, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (27-25,25-23,25-14), in confruntarea cu nou-promovata CSU UV Timișoara. Este a cincea victorie pe teren propriu in acest campionat pentru elevii lui Dan Pascu din tot atatea ...

- In ultimii ani numarul de comenzi de Black Friday a crescut, iar unele firme de curierat au fost nevoite sa-si creasca numarul de angajati. Iata ce spun reprezentatii firmelor de curierat despre editia Black Friday 2017 in ceea ce priveste produsele pe care le comandati.A A

- Mandria de a fi constanteanca o port cu mine peste tot in lume. Faptul ca m am nascut, m am antrenat si traiesc in Dobrogea reprezinta un sentiment special de confort. Am trait mereu momente speciale cu oameni speciali, aici am legat prietenii si am trait experiente intense, aici m am format ca om si…

- O persoana care va dori sa lucreze o singura ora pe zi va trebui ca, de anul viitor, sa aduca de acasa cate 262 de lei la finele fiecarei luni, pentru a reusi sa isi plateasca toate contributiile sociale.

- RePatriot, proiect de repatriere prin antreprenoriat, continua seria de acțiuni dedicate românilor de peste hotare prin participarea la doua evenimente și organizarea unei conferințe care a avut loc la Bruxelles pe 7-8 Noiembrie. Prin participarea la astfel de conferințe, echipa…

- Ministerul Educatiei Nationale este interesat sa afle opiniile parintilor, elevilor si profesorilor cu privire la temele pentru acasa. Ca atare, ministerul ii invita pe acestia sa impartaseasca din experienta lor in legatura cu acest subiect, opiniile si sugestiile urmand sa contribuie la ...

- Traditia spune ca este bine ca de Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil sa dai ceva de pomana. Însa, chiar daca nu a început postul Craciunului, multa lume nu stie ca astazi este zi de post. Prim urmare, tot ceea ce dam de pomana de Sf.

- In perioada 7 – 20 noiembrie 2017, Ministerul Educației Naționale și Institutul de Stiinte ale Educatiei organizeaza consultare naționala, despre temele pentru acasa ale elevilor. Demersul se adreseaza actorilor educaționali din invațamantul primar, gimnazial și liceal și presupune completarea unor…

- Carrie Kosinski, o femeie de 28 ani a visat sa aiba o familie numeroasa. Din pacate, medicii au anunțat-o pe ea și pe soțul ei, Craig Kosinski ca nu vor putea avea copii pe cale naturala. Cei doi au fost devastați de veste. Viața insa avea alte planuri pentru ei. In iulie 2013, o cunoștința era insarcinata…

- Adriana Ababii este o tanara din R. Moldova, in varsta de 27 de ani, care lucreaza medic rezident in Franța. Pe moment, este stabilita in orașul Tours, dupa ce și-a facut studiile in Medicina in Romania, apoi a decis sa vina in Franța. A ales sa se faca medic, pentru ca este o meserie nobila, o meserie…

- Un ploieștean a cumparat de la magazinul Auchan pește afumat, ambalat local in aceeași zi. Cand a ajuns acasa, a constatat ca peștele era mucegait. Conducerea magazinului i-a inlocuit produsul și a demarat o ancheta interna. Sesizarea cititorului B.G.: ”Pe 2 noiembrie am cumparat de la magazinul Auchan…

- Marea actrița mariana Mihuț a slabit spectaculos in ultima vreme și acest lucru s-a vazut foarte bine la cea mai recenta apariție publica a sa. Mariana Mihuț, care este casatorita cu celebrul actor Victor Rebengiuc din anul 1965, este una dintre cele mai apreciate și mai indragite actrițe din lumea…