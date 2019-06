Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut duminica, 26 mai, la Palatul Cotroceni, o declarație de presa.Citește și: Calin Popescu Tariceanu, prima reacție, dupa ce ALDE nu a facut pragul la europarlamentare „Buna seara!Buna seara, dragi romani! Sunteți fantastici! Va…

- Duminica, in aceeași zi in care au loc alegerile europarlamentare, romanii sunt chemați la urne pentru a vota și la referendumul pentru justiție convocat de președintele Klaus Iohannis. Pentru acest referendum, alegatorii vor primi doua buletine de vot, fiecare conținand o intrebare. Unul din factorii…

- Mai este o saptamana pana la alegerile europarlamentare, iar "Nu ma duc la vot pentru ca nu se schimba nimic" este atitudinea multor romani. Analiza datelor de la scrutinele din ultimii 30 de ani arata ca la fiecare runda de alegeri vin tot mai putini oameni sa voteze. O confirma toate cifrele, fie…

- Procedura ANI - „o aiureala la momentul respectiv” Declarații de presa susținute de Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, la finalul ședinței Biroului Executiv al Partidului Național Liberal: Iohannis: Romanii au șansa sa iși exprime opțiunea la aceste alegeri, au șansa sa iși exprime opțiunea…

- „Voi fi acuzat ca fac campanie, dar este normal” Mesajul public adresat de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis: „Buna seara! Dragi romani, avem referendum pe 26 mai. Am semnat astazi decretul și am convocat acest referendum impreuna cu alegerile europarlamentare. Va aștept la vot, la referendum și…

- Un barometru publicat de Europa FM arata ca PSD se clatina din temelii la apropiatele alegeri europarlamentare. In perioada 23-26 mai, cetatenii din statele membre UE vor alege, prin vot direct, noul Parlament European. Alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European se vor desfasura pe…

- "Am vazut mesajul presedintelui astazi, usor surprinzator. Din punctul nostru de vedere, cadrul actual e suficient, nu mai era necesara inca o consultare a Parlamentului, exista o intrebare foarte clara - daca in Romania ar trebui sa mai fie sau nu penali in functii publice. Am ajuns aici din acest…

- „Avem nevoie de o asanare și o recredibilizare a sistemului judiciar romanesc, dar soluția nu consta in organizarea unui referendum odata cu alegerile europarlamentare din mai. Mutarea președintelui Klaus Iohannis, menita sa creasca zestrea PNL, se poate transforma cu ușurința intr-o sabie cu doua…