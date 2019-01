Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul la CEJ pe tema limitarii indemnizatiilor pentru copii in Austria Guvernul României evalueaza posibilitatea de a se adresa Curtii Europene de Justitie pe tema intrarii în vigoare, în Austria, a legislatiei privind ajustarea nivelului alocatiilor pentru copiii nerezidenti…

- Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, a declarat duminica, la Digi 24, ca Romania si Bulgaria, cel mai probabil, vor intra in spatiul Schengen in acelasi timp. "Romania si Bulgaria suntem frati siamezi, daca imi permiteti (...) Am intrat impreuna in Uniunea Europeana, impreuna am primit Mecanismul…

- El a calificat aceasta masura drept "discriminare". "E un caz clar de discriminare, de ce? Pentru ca romanii care muncesc in Austria platesc impozitele si taxele ca orice muncitor sau om incadrat in munca din Austria, indiferent de nationalitate. Deci ei contribuie la bugetul statului. Din acest…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, sustine ca indexarea alocatiilor copiilor nerezidenti ai muncitorilor din Austria este un caz clar de discriminare, iar Guvernul ia in considerare sa se adreseze Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE). "Pentru unii chiar s-au marit alocatiile,…

- Daca dupa 1 ianuarie 2019 Parlamentul Cataloniei ar adopta o noua declaratie de independenta, ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, va trebui sa se mute practic in Spania, pentru a face naveta intre Palatul Regal de la Madrid, sediul guvernului spaniol si resedintele Parlamentului si guvernului…

- Ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto declarat ca, daca va fi vreun fel de atac impotriva Romaniei in Parlamentul European, facut in baza unor opinii partinitoare sau pe vointa politica, Romania poate conta pe sustinerea Ungariei. "Daca va fi vreun fel de atac impotriva Romaniei in Parlamentul…

- România a fost în septembrie, pentru a opta luna consecutiv, țara cu cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre toate statele membre ale Uniunii Europene.Astfel, România a avut în septembrie, pentru a opta luna consecutiv, cea mai mare rata anuala a inflatiei…

- Ungaria nu doreste sa 'se grabeasca inspre abisul catre care se indreapta asa-zisii progresisti', a declarat luni ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, raspunzand unor critici formulate de ministrul francez pentru afaceri europene, Nathalie Loiseau, relateaza agentia MTI. Intr-un interviu…