Stiri pe aceeasi tema

- CONTUL JUNIOR. GUVERNUL A DESCHIS, PE 1 IANUARIE 2019, CATE UN CONT DE ECONOMII PE NUMELE FIECARUI MINOR DIN ROMANIA. AICI PARINȚII POT DEPUNE BANI PENTRU A BENEFICIA DE O PRIMA ANUALA DE LA STAT! Parintii vor depune minimum 1.200 de lei pe an, iar statul va oferi 600 de lei in plus, la care se va adauga…

- De astazi cresc alocațiile pentru copii. Parinții vor primii banii abia in luna mai. De la 1 aprilie, 2019, alocațiile copiilor se majoreaza. Banii vor ajunge la parinți abia in luna mai, dupa cum a anunțat chiar ministrul Muncii, Marius Budai. Cuantumul alocatiilor de stat pentru copii va fi urmatorul:…

- Primaria Municipiului Iași a lansat in dezbatere publica un proiect de hotarare de Consiliu Local privind acordarea de facilitați de transport angajaților din unitațile de invațamant. Primarul Mihai Chirica a precizat intr-o conferința de presa ca actul normativ vizeaza acordarea unei reduceri de 50%…

- Parinții din Romania primesc o veste buna. Daca proiectul de lege va fi votat de aleșii noștri, persoanele care au copii la școala vor primi zile libere de la serviciu in momentul in care cei mici vor fi nevoiți sa stea acasa

- In 2015, PNL, aflat si atunci in Opozitie, a reusit sa majoreze alocatiile pentru copii de la 42 de lei la 84 de lei, profitand de somnul deputatilor PSD. Patru ani mai tarziu, PNL a dublat din nou alocatiile, speculand inca o data superficialitatea Puterii. Victoria de ieri nu ar fi fost posibila fara…

- Eliberarea biletelor gratuite de calatorie pentru persoanele incadrate in grad de handicap conform prevederilor Legii 448/2006 pentru anul in curs se va face la ghișeele Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Brașov din str. Apullum nr. 3 incepand cu data de…

- Pe 20 aprilie 2016, politistii din Stanisesti au fost sesizati telefonic despre un incendiu provocat la locuinta inculpatului B.G.. Pompierii militari din Podu Turcului au intervenit imediat, iar dupa stingerea incendiului, au fost descoperiti, fara... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.