- Ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici a declarat ca nu exista vreun pericol pentru Programul National de Dezvoltare Locala și ca niciun proiect nu va fi oprit, așa cum a spus președintele Comisiei de Administrație Publica din Camera Deputaților, deputatul PNL Florin Roman, potrivit Mediafax."In…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, suna mobilizarea generala in Parlament. Intr-o postare pe pagina personala de Facebook, deputatul anunta depunerea unor initiative legislative pentru eliminarea supraaccizei la carburanti si eliminarea supraimpozitarii contractelor de munca cu timp partial.…

- Elevii ar urma sa aiba cursuri de educație rutiera preventiva inca din școala primara, de doua ori pe luna, potrivit unui proiect de completare a Legii educației ce intra la dezbateri in Camera Deputaților. Vezi și Proiect pentru reintroducerea orelor de educație rutiera in școli. Teorie in clasa, practica…

- Deputatul PNL, Dumitru Mihalescul, s-a declarat mulțumit deoarece alocațiile majorate au ajuns deja la copii și arata cu degetul catre Liviu Dragnea și PSD-ALDE, care au impiedicat intrarea in vigoare a acestei masuri, atat de la 1 ianuarie, prin votul PSD-ALDE impotriva propunerii legislative inițiate…

- Deputatul PMP de Bistrița-Nasaud, Ionuț Simionca, vrea inasprirea pedepselor pentru faptele de violența comise asupra cadrelor didactice. In acest sens, alesul bistrițean a depus in Parlament un proiect de lege prin care cadrele didactice sa fie asimilate funcționarilor publici, astfel incat daca cineva…

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, care alaturi de colegul și prietenul sau Robert Sighiartau ”s-a luptat aproape un an cu cei din PSD și ALDE” pentru majorarea alocațiilor de stat pentru copii, se declara extrem de bucuros ca unul dintre proiectele sale a devenit realitate chiar de la 1…

- Copiii din Romania isi vor primi primele alocatii majorate incepand cu luna mai, potrivit Ministerului Muncii. Guvernul a adoptat maririle in luna februarie, ele au intrat in vigoare in luna aprilie, platile facandu-se insa in luna mai.

