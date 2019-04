Alocațiile majorate au intrat în vigoare de la 1 aprilie, dar vor fi plătite din mai Majorarea alocațiilor pentru copii a intrat in vigoare de luni, 1 aprilie, potrivit Ordonanței 9/2019, stabilita in luna martie de Guvern. Potrivit actului normativ, primele plați majorate se vor face insa in luna mai. Reprezentanții Ministerului Muncii au precizat, pentru MEDIAFAX, ca majorarea alocațiilor intra in vigoare de la 1 aprilie, insa, potrivit Ordonanței de […] Articolul Alocațiile majorate au intrat in vigoare de la 1 aprilie, dar vor fi platite din mai a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Majorarea alocatiilor pentru copii intra in vigoare de luni, iar plata aferenta lunii aprilie se va face in mai, a declarat, duminica seara, pentru AGERPRES, ministrul Muncii, Marius Budai. "De maine intra (in vigoare - n. r.) alocatiile majorate pentru copii, dar se primesc in mai. Noile…

- PSD a transmis, vineri, pe pagina de socializare a partidului, ca prin trimiterea la CCR a legii bugetului, președintele Klaus Iohannis a blocat majorarea alocațiilor pentru copii. „Președintele Iohannis Bețe-n-Roate tocmai a blocat majorarea alocațiilor pentru copii prevazuta in Legea Bugetului pentru…

- Este vorba despre faptul ca, potrivit PSD, ”Iohannis Bețe-n-Roate tocmai a blocat majorarea alocațiilor pentru copii prevazuta in Legea Bugetului pentru anul 2019 votata de PSD, ALDE, UDMR și Minoritați”. ”Președintele Iohannis Bețe-n-Roate tocmai a blocat majorarea alocațiilor pentru copii…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat in Telejurnalul de marți de la TVR, invitat in platou, ca este nemulțumit de cum a relatat televiziunea publica o știre despre majorarea alocațiilor și a amenințat postul ca „o sa vedem noi exact ce și cum”. La inceputul anului, Teodorovici propunea…

- Astfel, incepand cu data de 1 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a Legii bugetului de stat pe 2019, cuantumul alocațiilor de stat pentru copii va fi urmatorul: 300 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap; 150 lei pentru copiii…

- Executivul ar putea adopta, in ședința de marți, care va incepe la ora 13.00, ordonanța de urgența privind majorarea alocațiilor pentru copii, in cazul in care actul normativ va primi avizele de la toate ministerele, a anunțat ministrul Muncii, Marius Budai.Masura de creștere a alocațiilor…

- Ministrul Muncii, Marius Budai , a declarat, luni, ca Ordonanța privind majorarea alocațiilor va intra in ședința de Guvern de marți. Potrivit ministrului, proiectul de Ordonanța prevede ca majorarea sa se aplice de la 1 martie. „Vineri am redactat impreuna cu colegii din minister Ordonanta de Urgenta,…

- Proiectul bugetului de stat pe 2019 a fost adoptat vineri de Parlament cu 275 de voturi ”pentru”, 122 ”impotriva” si 2 abtineri. Au fost adoptate si mai multe amendamente, printre care cel privind majorarea alocatiilor pentru copii si reducerea bugetelor pentru SRI, SIE si SPP fata de forma initiala…