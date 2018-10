Stiri pe aceeasi tema

- Austria taie alocatiile copiilor de imigranti. Legislativul a votat o lege care ajusteaza alocatia celor mici la media nationala a tarii de domiciliu si nu la media tarii de rezidenta a parintilor. In aceste conditii, un copil care are parintii plecati la munca in Austria, iar el a ramas in Romania,…

- Camerei Deputaților a votat, miercuri, in calitate de for decizional, legea offshore privind condițiile in care se vor realiza exploatarile de gaze din Marea Neagra. Investitorii sunt obligați sa tranzacționeze 50% din gaze pe bursa din Romania, iar 25% din angajați trebuie sa fie romani.Legea…

- Camera Deputaților va vota, miercuri, in calitate de for decizional, legea offshore privind condițiile in care se vor realiza exploatarile de gaze din Marea Neagra. Investitorii sunt obligați sa tranzacționeze 50% din gaze pe bursa din Romania, iar 25% din angajați trebuie sa fie romani, informeaza…

- Deputatul PNL Ovidiu Raețchi i-a transmis o scrisoare deschisa președintelui PSD Liviu Dragnea, in care i-a solicitat sa deblocheze legea vaccinarii, blocata in comisiile din Parlament de aproape un an:Imagini TULBURATOARE Un interlop din Oradea și-a transmis MOARTEA in direct, pe o autostrada…

- Deputatul Remus Borza a realizat o analiza cu privire la acest subiect in cadrul emisiunii "Borza Analytica" de la DC News. „Legea offshore este, mai nou, marul discordiei in coaliție. Avea dreptate fostul președinte Traian Basescu care s-a referit la acțiunea sau inacțiunea celor doi lideri…

- Legea privind preluarea in retea a energiei generate de micii producatori poate fi aplicata rapid, intrucat nu este ajutor de stat, insa Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) trebuie sa elaboreze un mecanism de implementare pentru care ar trebui consultata Comisia Europeana, a declarat…

- Beate Meinl-Reisinger, un politician din Austria, cere, in contextul situatiei politice din Romania, excluderea formatiunii romane Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE) din grupul european Alianta Liberalilor si Democratilor pentru Europa (ALDE), informeaza Die Presse.