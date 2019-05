Alocaţii majorate pentru copii, din această lună Majorarea alocațiilor pentru copii a intrat in vigoare de o luna, dar plata aferenta lunii aprilie se va face in mai. Alocatia de stat pentru copii este, din aprilie, de 300 lei pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, in cazul copilului cu handicap, de 150 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 ani si 18 ani si de 300 lei pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 3 ani si 18 ani, in cazul copilului cu handicap. Ordonanta de urgenta privind majorarea alocatiilor copiilor a fost adoptata in februarie de Guvern, insa aceasta prevedea ca majorarea se va face „incepand cu… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

