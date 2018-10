Alocaţii majorate cu până la 80%, de la 1 ianuarie 2019. În ce stadiu se află proiectul de lege Copiii cu varste cuprinse intre 2 și 18 ani ar putea primi, incepand de la 1 ianuarie 2019, alocatie de stat in valoare de 150 de lei, potrivit unui proiect legislativ inițiat de doi deputați PNL. Acesta prevede, de asemenea, majorarea cu 50% a alocației pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani, de la 200 de lei la 300 de lei. ALOCATII pentru sustinerea familei, cati bani se dau in fiecare luna si cine sunt beneficiarii Acesta prevede, de asemenea, majorarea cu 50% a alocației pentru copiii cu varsta de pana la 2 ani, de la 200 de lei la 300 de lei. ALOCATII pentru sustinerea familei, cati bani se dau in fiecare luna si cine sunt beneficiarii Propunerea legislativa propune, astfel, modificarea alin.(1), lit.a) si b) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocatia de stat pentru copii. Proiectul, care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

