- Conform Raportului privind situatia macroeconomica pe anul 2019 si proiectia acesteia pe anii 2020-2022, in perioada 2019-2021, institutiile si autoritatile publice nu vor acorda personalului din cadrul acestora premii, cu anumite exceptii in cazul sportivilor si colectivelor tehnice, studentilor,…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter s-a produs in prima zi a anului, la ora 00.32, in zona seismica Vrancea, epicentrul seismului fiind in judetul Vrancea, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul s-a produs la adancimea de 130 de kilometri.…

- Directorii firmelor din Romania estimeaza o crestere moderata a preturilor in industrie si constructii pana in februarie, dar si o relativa stabilitate a numarului de salariati in industrie si servicii, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), relateaza News.ro.Soldul…

- Vești uriașe pentru milioane de romani! Incepand de marți intra in vigoare o schimbare radicala. Totul se va petrece dupa o decizie cruciala a Guvernului condus de catre Viorica Dancila.Concret, incepand de marți, milioane de romani vor...Citește AICI ce SCHIMBARE RADICALA aplica de marți - Vești uriașe…

- Solstițiul de iarna este un fenomen care are loc anul acesta sambata, pe 22 decembrie, in cea mai scurta zi din an. Acest eveniment se intampla de doua ori pe an, o data in decembrie și o data in luna iunie.Fenomenul are loc din cauza rotirii Pamantului in jurul Soarelui.

- Cinci ani au trecut de la teribilul accident pe care Michael Schumacher (49 de ani) l-a suferit la schi, in Alpp francezi, iar englezii au publicat informatii de ultima ora despre starea de sanatatea a fostului mare campion al Formulei 1. Conform jurnalistilor de la “Daily Mirror”, germanul “nu este…

- Vești bune pentru elevi! Vacanța de iarna 2018-2019 va fi mai lunga. Prima vacanța pentru elevi va fi cea de iarna și incepe in 22 decembrie, durand pana in 13 ianuarie. Elevii se intorc la școala in 14 ianuarie urmand sa ia o noua vacanța in 2 februarie 2019. VEZI: PROMOTIE CROAZIERE, valabila pana…

- Sindicatele, in urma negocierilor avute cu administrația Complexului Energetic Hunedoara, au stabilit cuantumul acestora. Astfel, angajații societații energetice vor beneficia de prime in valoare de 350 de lei, sub forma de tichete cadou. Potrivit sindicaliștilor, tichetele cadou, oferite cu ocazia…