Cea mai mare suma a fost platita pentru alocatia de stat pentru copii, respectiv 586,73 milioane de lei, pentru 3.513.966 beneficiari. La aceasta s-au adaugat suma de 19,1 milioane de lei reprezentand alte plati (restante, reluari la plata, plati neachitate, corectii etc.). De indemnizatia pentru cresterea copilului au beneficiat 177.673 de persoane, suma platita fiind de 355,237 milioane de lei drepturi curente si 21,625 milioane de lei alte plati, iar stimulentul de insertie pentru cresterea copilului a ajuns la 92.779 beneficiari, fiind platite 57,567 milioane de lei drepturi curente

