- „Acum 29 de ani, ma pregateam sa plec in Germania și Romania, singura, pentru un proiect de cercetare. Au rezultat in urma acelei calatorii un scenariu de film, un roman, o poveste pentru copii și un articol pentru o revista. Era zapada pe strazile din Timișoara (unde a inceput revoluția anticomunista,…

- Bucuresti, 13 februarie 2018 – Always lanseaza Campania “Profesorii Increderii”, in parteneriat cu Teach for Romania. Prin aceasta campanie, Always doneaza catre organizația Teach for Romania 1,5% din valoarea produselor Always Duo vandute in perioada 1 februarie – 31 martie, pentru ca 3 profesori sa…

- Potrivit Legii nr. 61/1993, alocatia de stat pentru copii este o forma de ocrotire acordata de catre stat, fara discriminare, tuturor copiilor din Romania. De aceasta alocatie beneficiaza toti copiii cu varsta de pana la 18 ani, dar si tinerii majori, cu conditia ca acestia sa frecventeze cursurile…

- Statul ofera pana la 10.000 de euro celor care vor sa isi schimbe masina in acest an, insa pentru a primi acesti bani, trebuie intrunite anumite conditii. Și in acest an, programele Rabla și Rabla Plus dau posibilitatea persoanelor fizice care vor sa-și schimbe mașina sa solicite fonduri pentru inlocuirea…

- Copiii și tinerii din Romania, cu varsta de pana la 18 ani sau peste (in anumite cazuri) au dreptul la alocația lunara din partea statului. Valoarea sumei nu a fost modificata in 2017, astfel ca anul acesta se vor primi aceiași bani.

- Copilul dat afara din spital pentru ca a traversat ilegal strada: ne-am indignat ce ne-am indignat, dar sa nu uitam ca așa e legea Un copil de noua ani accidentat grav. A trecut strada, se pare, printr-un loc nepermis. Ajunge in coma la Spitalul Municipal Oradea. Spitalul decide sa-l trimita acasa.…

- Un barbat de 28 de ani din Branistea a fost retinut, dupa ce a intrat in casa iubitei, a amenintat-o si a obligat-o sa mearga la el acasa. Conform unor surse judiciare, cel in cauza este fostul iubit al fetei din Titu, injunghiata pe 23 ianuarie intr-un coafor din oras, cel cu care tanara…

- Obosita, Simona Halep nu a putut sa faca fata valului de fani care au intampinat-o la venirea pe aeroport. Tenismena s-a strecurat rapid printre oameni si odata ajunsa la masina s-a cufundat in lumea virtuala si a ignorat orice contact, ajungand astfel sa ignore un fan de numai cativa anisori care venise…

- Durere fara margini in orasul natal al Alexandrei, tanara ucisa de un subofiter MAPN intr-un salon de coafura. Parintii nu-si pot reveni din soc si cer cu ultimele puteri ajutor pentru a putea pastra langa ei pe cei doi copii ai fiicei lor. "Copiii sunt la mine. Niciodata nu au lipsit copiii…

- Polițiștii din Buzau fac ancheta dupa ce familia unei eleve a reclamat ca vineri dupa-amiaza copila a fost batuta de un baiat in microbuzul școlar cu care se intorcea de la școala spre casa. Agresiunea a fost filmata de colegii fetei agresate și trimisa familiei acesteia, iar șoferul microbuzului nu…

- Parintele Calistrat de la Manastirea Vladiceni din Iasi a devenit celebru pe internet pentru predicile sale nonconformiste. Acesta vorbește într-o postare și despre mamele care aleg sa-și lase copilul acasa cu o bona.

- Potrivit Legii nr. 61/1993, alocatia de stat pentru copii este o forma de ocrotire acordata de catre stat, fara discriminare, tuturor copiilor din Romania. De aceasta alocatie beneficiaza toti copiii cu varsta de pana la 18 ani, dar si tinerii majori, cu conditia ca acestia sa frecventeze cursurile…

- Centrul de divertisment ofera peste 18 atracții dedicate intregii familii, precum și un Food Court unde vizitatorii pot savura o varietate de preparate delicioase. Accesul adulților și al copiilor cu varsta mai mare de 15 ani este posibil prin intermediul cardului Superland, ce se emite cu ocazia primei…

- Sorin Prepelița Zeci de familii vasluiene care lucreaza in strainatate au incasat ilegal alocații de stat pentru copii. Inspectorii Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala (AJPIS) Vaslui au depistat, de la inceputul anului, mai multe cazuri de incasare ilegala a alocațiilor de stat pentru…

- Ideea reducerii alocațiilor pentru copiii care traiesc in alta țara, in timp ce parinții lor muncesc in Austria, a fost lansata cu 2 ani in urma de Sebastian Kurz, cand era ministru de externe. El aprecia ca este vorba despre o incorectitudine de sistem sa transferi pentru 2 copii care nu traiesc in…

- Dan Negru a comentat despre romanii care muncesc in strainatate și care ajung inapoi acasa doar cu ocazia sarbatorilor. Prezentatorul de televiziune Dan Negru a fotografiat aglomerația pe care a vazut-o in aeroportul Otopeni din Capitala, acolo unde mulți romani s-au imbarcat pentru a merge in strainatate,…

- Bursa profesionala se acorda tuturor elevilor care frecventeaza invatamantul profesional si consta intr-un sprijin financiar lunar de 200 lei, pe perioada cursurilor scolare, a pregatirii practice si pe timpul pregatirii si sustinerii examenului de certificare a calificarii profesionale. De bursa beneficiaza…

- Monica Gabor a transmis un mesaj plin de emoție pentru fiica ei și a lui Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor se afla in Romania pentru a petrece sarbatorile de iarna in compania fiicei sale și a omului de afaceri Irinel Columbeanu, Irina. Monica Gabor, care are o relație de mai mulți ani cu omul…

- In urma cu 28 de ani, copiii din Romania nu il asteptau pe Mos Craciun. In acea perioada nu aveai voie nici macar sa pronunti cuvantul Craciun, nici sa vorbesti despre Nasterea lui Isus, iar mersul la biserica in seara de Ajun era periculos. Oficial, veanau Sarbatorile de Iarna, iar copiii asteptau…

- Cunoscut drept unul dintre cei mai temuți interlopi din Romania, Costel Corduneanu nu glumește nici macar cu copiii sai. Din dorința de a-i face pe baieții lui sa-i calce pe urme, acesta i-a pus pe micuți sa invețe un sport dur.

- Mai mulți macaragii s-au mobilizat, pe Facebook, dupa ce a citit reportajul din Libertatea despre cantina sociala din Negrenii de Sus, județul Teleorman, și au mers cu daruri inainte de Craciun la copiii care au nevoie de cele mai simple lucruri: imbracaminte, jucarii și dulciuri. O caruța plina cu…

- Actiunea s-a desfasurat pe pietonalul Stefan cel Mare, in fata sediului PSD Iasi, si a durat cateva zeci de minute. Reprezentantii USR Iasi au aprins lumanari si au impartit celor care treceau prin zona colaci si coliva. Pe pancartele celor prezenti se puteau citi mesaje precum "Nu ingropati…

- Un centru unde copiii cu boli incurabile vor beneficia de tratament complex. Un centru unde și parinții lor vor primi sprijin și unde personalul medical din Romania va primi instruire in ceea ce privește ingrijirea paliativa pediatrica. Conacul Florescu din Adunații- Copaceni devine un modern centru…

- Tot ea afirma ca sa nu se vor putea plati angajatii si nu se vor putea poata face investitii. „Prin proiectul bugetului pe anul 2018, toate primariile din judetul nostru pierd sume consistente. Comuna Semlac va pierde in jur de 170.000 Euro”, afirma Letitia Stoian. Aceasta considera ca actele normative…

- O fetita de 11 ani din Bistrita, în timp ce se afla acasa, cu familia, a observat de la geamul locuintei câtiva indivizi suspecti care împarteau dintr-un portofel, o suma de bani. A filmat cu telefonul mobil, si-a anuntat parintii si împreuna cu acestia a adus înregistrarile…

- UBB: Parintii care muncesc in strainatate nu-si abandoneaza copiii Specialistii Universitatii „Babes-Bolyai” (UBB) Cluj-Napoca recomanda autoritatilor derularea unor campanii prin care sa sensibilizeze opinia publica si sa constientizeze faptul ca parintii care pleaca sa munceasca in strainatate nu…

- Interviu cu Melania Medeleanu, cofondator al proiectului MagicHome. Dupa o cariera de 22 de ani in jurnalism, Melania Medeleanu a trecut in tabara activiștilor. Campania MagicHome, ultima lansata, a deschis inimile a mii de romani care au donat 2 euro prin SMS pentru amenajarea unei case in care sa…

- Primaria Cluj-Napoca si Compania de Transport Public (CTP) au pus in circulatie, de miercuri, Tramvaiul lui Mos Craciun, iar copiii care urca in acest mijloc de transport primesc bomboane, ciocolata si carti de la Mos Craciun, transmite...

- Miercuri, s-a taiat panglica inaugurala a noii școli din satul Delești, unde cei aproape 170 de elevi beneficiaza de condiții moderne. De alaltaieri, comuna Delești beneficiaza de o școala ultramoderna, construita cu fonduri de la Banca Mondiala. Este penultima din “pachetul” de opt unitați finanțate…

- Dupa succesul uriaș pe care Museum of Senses l-a avut in Praga, creatorii acestui proiect s-au gandit sa-l aduca și in București, inaintea altor capitale europene pe care le au in plan. Evenimentul de lansare al Museum of Senses va avea loc maine, 8 decembrie, ora 19.00, intr-un mall din București,…

- Conform unui studiu recent, 9 din 10 parinți iși lovesc copiii. Fie ca este vorba despre o palma la fund sau despre situatii grave, specialistii atrag atentia asupra urmarilor pe care le are violenta asupra copiilor, afectand inclusiv procesul de invatare si rezultatele obtinute de acestia la scoala.…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Copilului și Adopție (A.N.P.C.A.) dar și mai mulți psihologi susțin, intr-un studiu, ca 9 din 10 parinti isi bat copiii in Romania. Este realitatea cruda dezvaluita de un studiu realizat la nivel national. Peste jumatate dintre adulti considera ca violenta este…

- NEWS ALERT Bayern – PSG 3-1. VEZI celelalte rezultate din Champions League și echipele calificate in optimi Bayern Munchen a invins-o cu 3-1 pe PSG, marți, in etapa a șasea din grupele Uefa Champions League. Tot in aceeași seara s-au mai stabilit alte echipe care merg in optimi. Nemții au deschis…

- Izolați sau refuzați de școlile speciale, greu integrați și marginalizați in școlile se stat, mulți dintre ei absenți din statisticile oficiale pentru ca nu au puterea – fizica și financiara – de a obține un certificat de handicap, pentru copiii cu dizabilitați din Romania viitorul se oprește la puterea…

- Fostul lider de la Cotroceni Traian Basescu se arata si mai increzut in faptul ca Unirea Republicii Moldova cu Romania este posibila, mai ales dupa ce un grup de elevi au interpretat de Ziua Nationala a Romaniei mai multe piese patriotice romanesti, chiar intr-o scoala din satul Sadova, localitatea…

- In orașul Vicovu de Sus din județul nostru, precum și intr-o localitate din județul Iași, se inaugureaza primele doua centre de intervenție timpurie din Romania, dedicate reabilitarii copiilor hipoacuzici purtatori de implant cohlear. Implantul cohlear este un dispozitiv medical pentru persoanele ...

- Andreas Treichl, CEO-ul grupului bancar austriac Erste, proprietar al BCR-ului, povesteste pentru Bloomberg ca proprii lui copii il cred „foarte stupid” in ceea ce priveste opinia lui despre criptomonede. „Ei cred ca ar fi facut foarte multi bani iar eu nu i-am lasat sa investeasca in asta”,…

- La Iași și Vicovu de Sus, jud. Suceava, se inaugureaza primele doua centre de intervenție timpurie din Romania dedicate reabilitarii copiilor hipoacuzici purtatori de implant cohlear*. Finanțate prin fondul „Lumea prin Culoare și Sunet” al Fundației Orange, centrele de intervenție timpurie au fost realizate…

- Copiii lui Pavel Stratan au lansat prima piesa impreuna, despre „mama”. Cezar și Cleopatra au crescut, iar baiatul ii calca pe urma tatalui sau, cu același stil. Piesa „Mami” a creat reacții neașteptate in mediul virtuali, mai ales ca pana acum, cei doi copii nu au fost expuși de tatal lor in showbiz.…

- Deși in Romania exista un mare deficit de forța de munca in domeniul construcțiilor și al agriculturii, 240.000 de familii sunt asistate social in țara noastra și primesc de la stat venitul minim garantat. Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, atrage atentia ca ajutorul social acordat unei familii va…

- Unul dintre cei mai renumiți bucatari din lume, chef Alain Alexanian, spune ca ”supermarketul ne transforma stomacul în pubela de gunoi”. În lumea gastronomilor este recunoscut pentru lupta pe care o duce pentru alimentatia sanatoasa. Pentru…

- 2018 vine cu schimbari majore la Facebook! Copiii sub 16 ani nu vor mai putea accesa retelele sociale fara acordul parintilor, potrivit uneia dintre prevederile noului regulament european privind protectia datelor personale, care se va aplica si in Romania.Astfel, autoritatile spera sa-i protejeze…

- Nemții de la Star Transmission au donat un ecograf, in valoare de peste 93.000 de lei, secției de Pediatrie a Spitalului Municipal Sebeș. Grupul Daimler iși continua strategia de implicare in dezvoltarea durabila a comunitaților din Cugir și Sebeș. Cea mai recenta acțiune a Grupului reprezinta sponsorizarea…

- Deputatul PNL de Suceava Dumitru Mihalescul si-a exprimat nemultumirea, intr-o declaratie politica, vizavi de problemele sociale structurale din Romania, de faptul ca intr-o tara in care guvernantii se lauda cu evolutii economice de invidiat exista scoli in care tavanele cad peste elevi in clase ...

- De anul viitor, copiii sub 16 ani nu vor mai putea accesa retelele sociale fara acordul parintilor. Este una dintre prevederile noului regulament european privind protectia datelor personale, care se va aplica si in Romania. Autoritatile spera sa-i protejeze astfel pe minori de pedofili, dar si de agresiunile…

- Aproape jumatate (49,2%) dintre copiii din Romania erau expuși, anul trecut, riscului saraciei și excluziunii sociale, cel mai inalt procent din randul statelor membre ale Uniunii Europene, și aproape dublu fața de media de 26,4% inregistrata la nivelul UE, arata datele publicate luni de Eurostat.…