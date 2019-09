Membru in Comisia pentru administratie publica si amenajarea teritoriului, deputatul PSD de Prahova Razvan Ursu saluta recenta decizie a Guvernului care vizeaza alocarea unor importante fonduri necesare refacerii obiectivelor de infrastructura afectate sau distruse de inundatiile si alunecarile inregistrate in cursul acestui an. “Alocarea sumei de peste 164 de milioane de lei din Fondul de intervenție aflat la dispozitia Executivului, in conformitate cu bugetul de stat pe anul 2019, pentru efectuarea unor lucrari de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamitatilor naturale…