Stiri pe aceeasi tema

- Tatal unei fete disparute in februarie 2018, din Barlad, județul Vaslui, spune ca 99 la suta din probele și marturiile din dosar au fost stranse de el și acuza Poliția ca nu a facut nimic ca sa ii gaseasca fata. „Ma intreba: Ați mai aflat ceva, domnule Țanțu?”, povestește revoltat barbatul, conform…

- La ședința de guvern de maine, 31 iulie 2019, urmeaza sa se adopte doua proiecte prin care care se va legaliza faptul ca doua comune din județul Satu Mare vor avea, fiecare, un steag propriu. Aceste doua hotarari de guvern urmeaza a fi adoptate in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,…

- NEMULTUMIRI… Liberalii fac scandal cu repartizarile bugetare si cer conducerii executive a CJ Vaslui sa se gandeasca la faptul ca si in comunele conduse de primari PNL locuiesc cetateni ai acestui judet. Conform datelor oferite, ieri, de catre consilierul judetean liberal Gheorghe Veziteu, in cele trei…

- O crima feroce a avut loc la Vaslui, in comuna Hoceni, la fata locului fiind in acest moment politistii criminalisti. Un barbat venit in vizita la iubita sa a pus mana pe un topor, dupa o cearta in familie, l-a ucis pe tatal femeii, apoi a atacat-o si pe iubita sa cu toporul. O crima a fost anuntata…

- O crima feroce a avut loc la Vaslui, in comuna Hoceni, la fata locului fiind in acest moment politistii criminalisti. Un barbat venit in vizita la iubita sa a pus mana pe un topor, dupa o cearta in familie, l-a ucis pe tatal femeii, apoi a atacat-o si pe iubita sa cu toporul. O crima a fost anuntata…

- O crima feroce a avut loc la Vaslui, in comuna Hoceni, la fata locului fiind in acest moment politistii criminalisti. Un barbat venit in vizita la iubita sa a pus mana pe un topor, dupa o cearta in familie, l-a ucis pe tatal femeii, apoi a atacat-o si pe iubita sa cu toporul potrivit observator.tv.…

- SPRIJIN…Toate comunele din judetul Vaslui ar putea fi dotate, in curand, cu ambulante. Asta dupa ce Guvernul Romaniei a adoptat ieri un memorandum privind instituirea schemei de ajutor de minimis pentru Programul “O comuna – o ambulanta”. “Este vorba despre programul ‘In fiecare comuna cate o ambulanta.…

- Doar 15 din cele 250 de localitati din Romania, care s-au inscris intre 4-5 aprilie pe portalul www.wifi4eu.eu si care vor primi cate 15.000 de euro de la UE pentru introducerea internetului wireless in spatii publice, sunt din judetul Vaslui. Este vorba despre municipiul Barlad si alte 14 comune.…