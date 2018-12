Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de numai doi ani a murit, dupa ce a cazut de pe fereastra in timp ce se juca. Incidentul a avut loc in Liverpool. Copilul a fost gasit cu o rana grava la cap de catre o femeie care...

- O femeie din judetul Vrancea ii acuza pe politisti ca au confiscat de doi ani osemintele tatalui ei si nu-l poate inmormanta crestineste. Mariana Siles (50 de ani) spune ca nu poate nici macar sa aprinda o lumanare la capataiul tatalui ei, pentru ca ancheta desfasurata de politisti nu s-a mai incheiat.

- Tribunalul Braila a dispus masura plasarii sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile a barbatului de 50 de ani care a batut sambata doi politisti, acestia ajungand la spital, potrivit informatiilor furnizate luni de purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Braila,…

- Atacantul portughez Cristino Ronaldo, acuzat de inca un viol! ”S-a intamplat in 2005, cand juca la Manchester United, dar unul dintre acuzatori și-a retras plangerea”. Acuzat de viol in 2009, de o americanca, Cristiano Ronaldo, 33 de ani. nu este la prima isprava de acest gen. In 2005, pe cand evolua…

- Politia de Frontiera informeaza ca predarea cetateanului George Simion catre autoritatile romane s-a desfasurat „in conformitate cu prevederile acordurilor stabilite intre state” si ca „in momentul predarii cetateanului mentionat acesta nu prezenta niciun semn de violenta fizica”.

- Politia britanica a anuntat ca incidentul produs in noaptea de marti spre miercuri in apropierea unui centru al comunitatii musulmane din nord-vestul Londrei, in care doua persoane au fost ranite dupa ce o masina a lovit pietoni, nu are legatura cu terorismul, relateaza Reuters. Potrivit…