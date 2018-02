Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer din Florida, Statele Unite, a sunat la numarul de urgenta 911 sa anunte ca pedala de acceleratie de la BMW i-a ramas blocata la 150 de kilometri pe ora in timp ce se deplasa pe autostrada.

- Un sofer din Florida, Statele Unite, a sunat la numarul de urgenta 911 sa anunte ca pedala de acceleratie de la BMW i-a ramas blocata la 150 de kilometri pe ora in timp ce se deplasa pe autostrada.

- Presedintele american Donald Trump a promis joi sa atace tulburarile mentale, la o zi dupa unul dintre cele mai sangeroase masacre intr-un liceu american, incercand sa deturneze astfel dezbaterea pe tema armelor de foc in Statele Unite, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump a promis joi sa atace tulburarile mentale, la o zi dupa unul dintre cele mai sangeroase masacre intr-un liceu american, incercand sa deturneze astfel dezbaterea pe tema armelor de foc in Statele Unite, relateaza News.ro citand AFP.

- Autoritatile americane au dejucat un atac armat la un liceu, cu doar o zi inainte de cel din Florida , in urma caruia 17 oameni au fost ucisi. Politia din statul Washington a arestat un tanar, dupa ce bunica acestuia a alertat autoritatile privind planurile sale. Femeia a sunat la numarul pentru situatii…

- Bilantul atacului armat comis miercuri la un liceu din statul american Florida a ajuns la 17 morti, iar atacatorul a fost arestat, scrie Reuters. Potrivit Biroului serifului din comitatul Broward, atacatorul a fost identificat, fiind vorba despre un tanar de 19 ani, Nikolas Cruz, fost elev al liceului,…

- Focuri de arma au fost auzite miercuri la o scoala din statul american Florida. Impuscaturile au avut loc la liceul Stoneman Douglas din orasul american Parkland, relateaza Digi 24.Presa locala relateaza ca cel putin 20 de persoane ar fi ranite, unele dintre victime primind ingrijiri medicale chiar…

- Politistii din comitatul Broward, statul Florida (sud-estul SUA), interveneau miercuri la un liceu din orasul Parkland, dupa ce a fost raportata prezenta unui atacator inarmat in scoala, a informat o purtatoare de cuvant a biroului Serifului, potrivit Reuters.

- Cantaretul american Vic Damone a murit la varsta de 89 de ani, duminica, in orasul Miami Beach din Florida, in urma unor complicatii cauzate de o boala respiratorie, scrie Variety.com, citat de news.ro.

- Statele Unite l-au numit pe Philip S. Goldberg insarcinat cu afaceri ad-interim in Cuba, intr-un moment in care administratia lui Donald Trump opereaza o inasprire a politicii sale fata de tara comunista, transmite AFP. Acest diplomat experimentat, de 61 de ani, si-a preluat mandatul pe 11 februarie,…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a afirmat ca detensionarea temporara a relatiilor intre Phenian si Seul nu poate crea disensiuni intre Statele Unite si Coreea de Sud, informeaza site-ul agentiei de stiri The Associated Press.

- „Despacito”, hitul care a avut un succes nebun in toata lumea, este pe cale sa fie devansat de o alta melodie latino. Artiștii care l-au lansat nu sunt extrem de cunoscuți, dar asta se va schimba in curand, videoclipul piesei adunand deja peste 100 de milioane de vizualizari intr-un timp foarte scurt.…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, sustine ca, in cadrul dezbaterii de miercuri din Parlamentul European cu privire la modificarea legilor Justitiei din Romania, a asistat la "un concurs de epitete si atacuri aruncate'' de catre europarlamentari romani, reprezentanti ai partidelor din…

- Polițiștii vin cu o serie de recomandari la adresa șoferilor. -Depasirea limitelor legale de viteza si viteza neadaptata la conditiile de trafic reprezinta unele din principalele cauze ale accidentelor rutiere grave produse pe drumurile publice! -Viteza determina cresterea distantei de franare necesara…

- Jucatorul echipei Indianapolis Colts Edwin Jackson a decedat la varsta de 26 de ani, dupa ce a fost lovit, duminca, de o masina condusa de un sofer fara permis si banuit a fi fost baut, informeaza nfl.com.Politia statului Indiana a anuntat ca Jackson era pasager intr-un autovehicul Lincoln…

- Echipa Philadelphia Eagles a produs una dintre cele mai mari surprize din istoria Ligii profesioniste de fotbal american (NFL), invingand cu scorul de 41-33 formatia New England Patriots, detinatoarea trofeului, duminica seara la Minneapolis, in editia 2018 a Super Bowl-ului, marea finala a NFL,…

- Cel putin doua persoane au murit si alte 50 au fost ranite duminica dupa ce doua trenuri s au ciocnit in statul american Carolina de Sud, informeaza Politia locala citata de AFP si Antena3.ro. . O garnitura transporta 139 de pasageri si cealalta marfa, a precizat Politia locala. Unul dintre trenuri,…

- Romanul Alex Dumbrava face parte din echipajul care va incerca sa ajunga din Europa in America de Nord la bordul unei ambarcatiuni cu vasle, parcurgand peste 8.000 de kilometri in Oceanul Atlantic. Peste 8.000 de kilometri si un intreg Ocean Atlantic despart Europa de America de Nord. ...

- Phenianul a spus cu certitudine ca Statele Unite se afla in raza de actiune a acestor ICBM-uri, dar nu a demonstrat totusi ca sistemul lor de directionare, de exemplu, poate rezista conditiilor de zbor ale unui sistem balistic, la mai multi kilometri altitudine, a afirmat adjunctul sefului Statului…

- "Kira Iarmych si Ruslan Saveddinov au fost arestati isi vor petrece noaptea in inchisoare", a scris pe Twitter opozantul, si el retinut pentru scurta vreme duminica, la cateva minute dupa ce s-a alaturat simpatizantilor sai reuniti la Moscova pentru a manifesta impotriva lui Vladimir Putin.Kira…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fosta numarul 1 mondial, a afirmat, sâmbata, într-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, ca este fericita si mândra de prietena ei, Caroline Wozniacki, cea care a câstigat finala de la Australian Open în fata Simonei…

- Statele Unite nu declanseaza conflicte comerciale, ci incearca sa egalizeze situatiile in comertul international si sa contracareze protectionismul chinez, inclusiv "amenintarile directe" in domeniul tehnologiei, a afirmat, la Forumul Economic Davos, secretarul american al Comertului, Wilbur Ross.

- O familie din Statele Unite traiește alaturi de 14 urși pe care i-a crescut inca de cand erau pui. Monica Welde și fiul ei, Johnny, din Bearadise Ranch, Florida, traiesc alaturi de cele 14 animale care cantaresc impreuna peste 1.000 de kilograme.

- ”Shutdown” in Statele Unite ale Americii, titreaza presa din intreaga lume. Administrația de la Washington a ramas fara bani, dupa ce aleșii din Congresul SUA nu au ajuns la niciun compromis cu privire la votarea unui buget temporar.

- Administratia de la Washington considera alegerile prezidentiale drept o afacere interna a Rusiei si nu intentioneaza sa lanseze ingerinte, afirma Anthony Godfrey, adjunct al ambasadorului american la Moscova, informeaza site-ul agentiei Tass.

- Summitul organizat de Statele Unite privind Coreea de Nord submineaza Organizatia Natiunilor Unite (ONU) si agraveaza situatia, a anuntat miercuri Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Avand in vedere prognoza meteo pentru perioada imediat urmatoare, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare recomanda tuturor conducatorilor de autovehicule sa circule cu viteza adaptata la conditiile meteorologice. Astfel, polițiștii le recomanda conducatorilor auto sa adopte o maniera preventiva…

- Ministerul de Externe turc a declarat vineri ca cetatenii turci care calatoresc in Statele Unite ale Americii se confrunta cu riscul arestarii arbitrare si le-a recomandat acestora sa-si revizuiasca planurile de calatorie si sa-si ia masuri de precautie daca decid sa mearga in SUA.

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea in teorie sa revina in Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedand insa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga in respectiva directie la acest moment, transmite AFP. "Cinstit, eu nu…

- Canada a reclamat Statele Unite ale Americii la Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) intr-un litigiu care, potrivit Administratiei Donald Trump, va aduce beneficii doar pentru China, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Un cutremur cu magnitudinea 7,6 s-a produs marti seara in Marea Caraibilor, in largul coastelor Hondurasului, a anuntat institutul american de geofizica USGS, si a fost declansata o alerta de tsunami, scriu dpa si AFP.Seismul a avut loc miercuri la ora 02.51 GMT la o adancime de 10 kilometri,…

- Washingtonul cauta un pretext pentru a spori presiunea asupra Iranului pe fondul protestelor antiguvernamentale, dar aceasta strategie nu este in conformitate cu statutul SUA ca mare putere, a declarat, vineri, vicepremierul rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Locuitorii din statul american Florida nu au vazut zapada de aproape trei decenii, pina cind valul de frig care a lovit coasta de est a SUA si-a facut simtita prezenta si aici miercuri, relateaza AFP. Serviciul meteorologic national american a avertizat ca o furtuna de iarna severa va aduce ninsori…

- Fostul internațional Lița Dumitru a decis sa paraseasca definitiv Romania și sa se stabileasca in Statele Unite ale Americii. Ajuns la 68 de ani, fostul component al Generatiei Guadalajara nu da inapoi de la munca și de la pasiunea pentru fotbal. Anul trecut, Lița s-a mutat in Statele Unite, acolo unde…

- Formau unul dintre cele mai statornice perechi din showbiz. Ea, dansatoare si coregraf, el un tenisman foarte talentat. Din pacate, 2017 a fost hotarator pentru ei. Fosta „bebelusa” Catrinel Sandu si fostul jucator de tenis Gabriel Trifu aveau una dintre cele mai invidiate relatii. Cei doi s-au casatorit…

- "In ultima saptamana, autoritatile romane au arestat trei indivizi suspectati de infectarea unor sisteme cibernetice prin transmiterea unui virus informatic CTB-Locker (...). Alti doi suspecti din acelasi grup infractional au fost arestati la Bucuresti in cadrul unei investigatii paralele care are…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a declarat vineri ca rachetele balistice intercontinentale testate de Coreea de Nord nu reprezinta momentan o amenintare pentru Statele Unite, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, discuta vineri seara, la Washington, cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross. Intrevederea este axata pe consolidarea parteneriatului economic dintre Romania si Statele Unite.

- Departamentul Politiei din New York (NYPD) a deschis o ancheta in cazul lui Russell Simmons, acuzat de viol de mai multe femei. Producatorul muzical a reafirmat ca respinge acuzatiile si a anuntat ca isi va demonstra nevinovatia, informeaza bbc.com.NYPD a anuntat joi ca a deschis ancheta in…

- n contextul intrevederii, au fost abordate teme relevante la nivel strategic in relatia bilaterala romano-americana, precum cooperarea in domeniul politico-militar si de securitate, evolutiile din regiune cu accent pe rolul strategic al Marii Negre, dimensiunea economica a Parteneriatului Strategic,…

- Amenintarile cu razboiul intre Coreea de Nord si Statele Unite sunt un ”spectacol”, iar ”nimeni nu sta cu degetul pe butonul” nuclear, a dat asigurari marti pentru AFP fostul baschetbalist american Dennis Rodman, care se prezinta atat ca un prieten al lui Kim Jong-un, cat si al lui Donald Trump.In…

- Puțini romani se pot lauda cu o cariera de succes la Hollywood. Printre ei este o brașoveanca, Ramona Garcea, care lucreaza cu faimosul producator Chuck Lorre. Acesta se afla in spatele unor producții cunoscute și indragite și la noi, cum ar CSI New York , Teoria Big bang sau Doi barbați și jumatate.…

- In mod traditional, primul brad de Craciun al familiei ajunge intr-o trasura trasa de cai dupa Ziua Recunostintei. Timp de mai multe decenii, aceasta ceremonie marca inceputul sezonului Sarbatorilor la Washington. Anul acesta, bradul a a ajuns devreme - cu trei zile inainte de Ziua Recunostintei -,…

- Presedintele american este invitat sa ia cuvantul la 30 ianuarie 2018 in fata camerelor reunite ale Congresului pentru traditionalul discurs privind Starea Uniunii, a anuntat joi presedintele Camerei reprezentantilor, Paul Ryan, transmit AFP si EFE. "Noul an va aduce ocazia de a face bilantul progreselor…

- Carmen Dan, ministrul de Interne, a anuntat ca a gasit in locuinta sa dispozitive de ascultare, informeaza Antena3.ro Aceasta a anuntat ca a chemat Politia si urmeaza sa fie deschis un dosar penal. "L am gasit intr o priza de telefon. E deja ridicat de Politie. Era in living. Ar fi fost aproape imposibil…

- Statele Unite pot opri in acest moment orice atac nuclear lansat de Coreea de Nord, a declarat miercuri un oficial american, a doua zi dupa ce Phenianul a efectuat un nout test de racheta balistica intercontinentala, scrie AFP.

- "Dorim sa subliniem ca, in orice discutie cu partenerii nostri trebuie sa plecam de la un principiu constitutional fundamental, acelasi in SUA si in Romania, potrivit caruia dezbaterile, deciziile si voturile din Parlament se desfasoara in numele suveranitatii poporului si nu pot face obiectul niciunei…

- Statele Unite fac presiuni pentru cresterea numarului femeilor in armata afgana, dar masura nu este vazuta cu ochi buni. Schimbarea trebuie sa apara de la baza, nu de la varf, argumenteaza criticii ei.

- Presedintele american Donald Trump a gratiat deja curcanul cu ocazia Zilei Recunostintei, care va fi sarbatorita joi in Statele Unite, iar sotia sa Melania a primit luni bradul de Craciun la Casa Alba. Cuplul prezidential american a grabit festivitatile pentru a ajunge la Mar-a-Lago (Florida).

- Mel Tillis, cantareț de muzica country și compozitor prolific american, a murit duminica la 85 de ani intr-un spital din centrul Floridei din cauza unei insuficiențe respiratorie, relateaza EFE. Muzicianul a murit la spitalul Munroe Regional Medical Center, din Ocala, fiind afectat din 2016…