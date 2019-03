ALMA lanseaza primul ei single – “Perfect” ALMA, artista originara din Bulgaria, lanseaza single-ul “Perfect”, prima piesa din cariera. La doar 15 ani, Alma scrie si compune muzica, pe langa instrumentele la care stie sa cante inca de cand eram mica, si anume, pian si chitara. Alma poate fi recunoscuta si dupa aspectul fizic; bucle bine definite, ochi de culoare albastra si, mai presus de toate, timbrul atipic. Tradus din limba spaniola, numele ei inseamna “inima” / “suflet”, iar in completarea descrierii ei Dragostea pentru muzica inca din copilarie, cand a inceput sa cante la diferite instrumente. Cariera muzicala si-a inceput-o inregistrand… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

