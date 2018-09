Allianz-Ţiriac rămâne lider în clasamentul asigurătorilor, cu o cotă de piaţă de aproape 14% Clasamentul jucatorilor din piata de asigurari nu a suferit mo­dificari dupa primul semestru (S1) din 2018, in conditiile in care Allianz-Ti­riac a reusit sa-si conserve prima pozitie din piata, castigata la inceputul acestui an. Compania detinuta de grupul german Allianz impreuna cu omul de afaceri Ion Tiriac a inregistat prime subscrise in valoare de 686 de milioane de lei, cota de piata fiind de 13,6%. Vanzarile Allianz-Tiriac au crescut cu circa 7% in S1/2018 fata de S1/2017. Pe locul secund in topul general - care cuprinde atat vanzarile de asigurari generale,… Citeste articolul mai departe pe zf.ro…

Sursa articol: zf.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Modificarea perceptiei populatiei fata de asigurari este un proces evolutiv mai lent decat ne-am dori, dar ea are loc pe masura ce noile generatii nu vor mai fi tributare unui model de stat paternalist, care sa asigure «compensarea» consecintelor si pagubelor aferente unor evenimente neprevazute,…

- Piata locala exporta putin, iar pretul este de nici 2 euro pe litru, de circa trei ori mai mic decat in cazul Frantei spre exemplu. Romania exporta anual nici 4% din totalul vinului pe care il produce, cifra ce o pozitioneaza pe ultimele locuri in UE (intre tarile care produc vin), arata…

- „In primul rand actionarul trebuie sa se ajute singur, sa vina si el cu bani, trebuie sa se salveze singur. Cum ar veni bancile sa mai dea bani noi in situatia in care esti cu un picior in groapa?“ Dintr-un total de 23.000 de companii care inregistrau cifre de afaceri de peste 1 milion de…

- ♦ Cel mai mare decalaj se vede incepand cu anii 2009-2010, cand, desi numarul de companii s-a stabilizat intre 66.000 si 70.000, cel al salariatilor a continuat sa scada ♦ Piata locala de constructii a avut in 2017 o valoare de circa 9,8 mld. euro. Numarul de angajati din constructii…

- In noul winebar vor exista meniuri surpriza de degustare de vin, propuneri de wine and food pairing, cocktailuri cu vin, dar si diverse preparate cu vin. Antreprenoarea Elena Oglinda deschide pana la sfarsitul lunii septembrie un winebar in zona Pietei Amzei din Bucuresti, pe strada George…

- Piata de servicii medicale stomatologice este estimata la peste 1 miliard de lei, astfel ca primii 20 de jucatori domina circa 20% din piata totala. Clasamentul primilor jucatori din piata de servicii stomatologice arata ca piata este fragmentata, iar afacerile cumulate ale celor mai mari…

- Produsele fara gluten, de la paste si cereale pana la napolitane si biscuiti, au ajuns la vanzari de 39 mil. lei in Ro­mania in 2017, in crestere cu 10%, dupa cum arata datele oferite de compania de cercetare de piata Euromonitor. In clasamentul celor mai mari cinci companii dupa cota de…

- „Companiile care fac export de servicii se uita cu invidie la cei care au reusit sa lanseze produse pe piete internationale. Daca exista o prioritate nationala, aceasta este abilitatea mediului de business de a invata extrem de repede ce inseamna lansarea unor produse complexe, cu valoare adaugata foarte…