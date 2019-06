ALL 4 ROU21MANIA ! De ce Franta va juca numai pentru victorie…

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a ratat calificarea in finala FedCup, dupa ce perechea Monica Niculescu/Simona Halep a fost invinsa, duminica, la Rouen, cu scorul de 5-7, 6-3, 6-4, de cuplul Kristina Mladenovic/Caroline Garcia. Franta s-a impus in fata Romaniei, cu scorul de 3-2, in semifinalele FedCup.

- Simona Halep a stralucit in partida cu Franta, contand pentru semifinalele Fed Cup. Sportiva din Constanta a adus doua puncte, in meciurile de simplu, pentru echipa tricolora, dupa evolutii de mare clasa. Romania a avut un debut perfect in semifinala de Fed Cup de la Rouen, Simona Halep, racheta nr.…

- Simona Halep și Monica Niculescu le intalnesc azi, in semifinalele Fed Cup 2019 Romania - Franța, pe Caroline Garcia si Kristina Mladenovic ➤ Partida incepe in jurul orei 18.00 ➤ Meciul la dublu este LIVE TEXT pe www.digi24.ro și LIVE VIDEO pe DigiSport 1 și www.digisport.ro

- Simona Halep, locul 2 WTA, o va intalni pe Kristina Mladenovic, numarul 66 mondial, in primul meci al intalnirii de Fed Cup dintre Franta si Romania, de la Rouen, din semifinalele competitiei. Meciul va avea loc sambata, de la ora 15.00. Aceasta confruntare va fi urmata de intalnirea Caroline Garcia,…

- Romania se va lupta in acest weekend cu Franța pentru un loc in finala Fed Cup. Suntem favoriți? Analiza jucatoare cu jucatoare facuta de antrenorul Marius Comanescu, capitan in Fed Cup in 2013, spune ca da. Pentru a doua oara in istorie, la distanța de 46 de ani, echipa Romaniei este intr-o semifinala…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a invins joi, la Targoviste, reprezentativa similara a Lituaniei, cu scorul de 28-23 (16-13), in cea de-a treia partida din grupa a 6-a preliminara a CE2020, potrivit news.ro.In cealalta partida a grupei se intalnesc, joi seara, Portugalia si Franta,…

- Cand lumea este dependenta de internet și mii de filme sunt gratis online, dar și contra cost pe platforme speciale cu subtitrari ca la carte, romanii inca prefera sa mearga la cinematograf! In acest moment, sunt raportate 72.112 de locuri in cinematografele din Romania, fața de 58.096 in 2012 sau 68.415…