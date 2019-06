Stiri pe aceeasi tema

- Japoneza Naomi Osaka, locul I WTA, a invind-o, joi, cu scorul de 4-6, 7-5, 6-3, pe Victoria Azarenka din Belarus, locul 43 WTA, calificandu-se in turul al treilea al turneului de la Roland Garros, relateaza News.ro.Citește și: Fostul sportiv Ronaldo le atrage atenția fotbaliștilor actuali:…

- Formatia Ludogoret Razgrad a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 2-0, cu echipa Botev Plovdiv, intr-un meci din play-off-ul campionatului Bulgariei, in care Claudiu Keseru a marcat un gol, iar Cosmin Moti a ratat un penalti, informeaz[ News.ro.Citește și: Premiera nedorita, in epoca…

- Jucatoarea din Cehia nu a avut emotii in primul set, un break facand diferenta in actul care a durat doar 31 de minute. In schimb, in setul doi, Kontaveit a replicat si a condus cu 3-1 si 5-4, insa nu a fost de ajuns, iar Kvitova a impins meciul in tie-break, acolo unde a mers perfect. A condus cu 6-0,…

- Perechea Andreea Mitu/Alexandra Panova (Romania/Rusia) s-a calificat, luni, in sferturile de finale ale probei de dublu la turneul de categorie WTA International de la Istanbul potrivit news.roMitu si Panova au trecut in runda inaugurala de perechea Prarthana Trombare/Eva Wacanno (India/Olanda),…

- Jucatoarea Jaqueline Adina Cristian, cap de serie numarul 7, a câstigat, duminica, turneul ITF de la Tunis, cu premii totale de 25.000 de dolari, scrie News.ro.Cristian a învins-o în finala pe sportiva Daniela Seguel (Chile), scor 6-4, 6-0, într-o ora si 15 minute.Jaqueline…

- Spaniola Gabrine Muguruza, locul 19 WTA si cap de serie numarul 2, si-a aparat titlul din 2018, dupa ce a castigat, duminica, turneul de categorie WTA International de la Monterrey (Mexic), relateaza News.ro.Citește și: Madison Keys a castigat turneul de la Charleston Muguruza a beneficiat…

- ​Mihaela Buzarnescu, locul 30 WTA si cap de serie 12, a fost eliminata, joi, de daneza Caroline Wozniacki, numarul 13 mondial si favorita 5, în optimile de finala ale turneului de la Charleston, competiție dotata cu premii de 823.000 de dolari. Meciul a fost unul de lupta care s-a întins…

- Nikoloz Basilashvili, 19 ATP, l-a invins in doua seturi pe olandezul Robin Haase, locul 65 ATP, scor 7-6 (3), 6-3, in turul III de la Miami. Dupa o prima parte, setul doi a oferit un moment inedit. Robin Haase a oprit meciul din cauza unor probleme cu incalțamintea. Pantofii de sport ai lui Haase s-au…