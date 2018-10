Stiri pe aceeasi tema

- In primele 15 minute dupa producerea cutremurului, 12 apeluri au fost inregistrare la numarul de urgența pentru atacuri de panica. „In primele 15 minute de la cutremur au fost 12 apeluri, in esenta pentru atacuri de panica. Au fost si senzatii de lipotimie, dar tot din cauza emotiilor. Catre toate solicitarile…

- Cutremur in Vrancea cu magnitudinea 5,8 pe scara Richter Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat. Foto: Arhiva. În zona seismica Vrancea s-a produs în aceasta noapte un cutremur cu magnitudinea 5,8 pe scara Richter. Cutremurul, care s-a resimtit puternic…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov informeaza ca in urma cutremurului produs la 3,38 sunt efectuate recunoasteri in teren pentru a identifica posibile pagube, nefiind pana la acest moment inregistrate apeluri la numarul de urgenta 112. "Atentie. In urma cu putin…

- Ambulanta Bucuresti a solicitat foarte multe cazuri, peste 900, luni, in prima zi de scoala, mare parte din ele fiind in locuri publice, spune Alis Grasu, managerul Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov.

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, si directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, Ionel-Sorinel Vasilca, au semnat, marti, contractul de finantare pentru proiectul "Modernizarea infrastructurii hardware si software a Sistemului National Unic pentru Apeluri de Urgenta". Rovana Plumb…

- Gabriela Firea a anuntat, miercuri, semnarea contractului pentru achizitia a 106 ambulante de urgenta destinate Serviciului de Ambulanta Bucuresti - Ilfov (SABIF), valoarea acestuia fiind de 8,7 milioane de euro. "Castigatorul acestei licitatii este compania Deltamed. (...) Aceste ambulante…