Echipa Visuri la cheie se marește și devine mai puternica! Dragoș Bucur va avea alaturi de el in noul sezon cinci profesioniști din domeniul arhitecturii și al designului de interior: Alina Vilcu – arhitect, Cristina Joia – designer de interior, Laura Boghiu – arhitect, Omid Ghannadi – arhitect și Valentin Ionașcu – arhitect. Arhitecții Alina Vilcu și Omid Ghannadi revin la Visuri la cheie dupa o pauza de un an, in care și-au dedicat timpul familiilor lor și proiectelor profesionale. Alina Vilcu ”Deși am mai multe proiecte in paralel și deși nu am un plan concret de a le organiza, am tare multa…