Stiri pe aceeasi tema

- Alina Vidican, fosta partenera de viața a omului de afaceri Cristi Borcea, se pare ca a decis sa lase trecutul in urma și sa-și vada de viața ei. De mai bine de doi ani, fosta soție a lui Cristi Borcea locuiește in America, la Miami, impreuna cu cei doi copii ai sai. Dupa o perioada in care a suferit…

- Alina Vidican s-a mutat in SUA cu cei doi copii ai sai, unde duce o viața de lux. Fosta soție a lui Cristi Borcea a inceput o viața noua in Miami, iar acum abia ca o mai recunoști. Alina Vidican, imagine incendiara de ziua ei. Cristi Borcea are ce sa regrete FOTO Recent, a implinit…

- Bianca Dragușanu a avut prima reacție dupa ce Alex Bodi a confirmat desparțirea de ea. Vedeta a fost intrebata pe contul de socializare, daca este adevarat ca nu mai formeaza un cuplu cu afaceristul, iar aceasta a dat un raspuns sincer. „Te-ai desparțit de ...?”, a fost Bianca intrebata. „Da! In viața…

- Cea mai buna prietena a Valentinei Pelinel a afirmat ca vedeta iși va reveni foarte rapid dupa nașterea gemenelor. Luminița Nicolescu este nu doar buna prietena a Valentinei Pelinel, ci și antrenoarea de fitnass a acesteia. "Am lucrat cu ea aproape in fiecare zi, tocmai de aia a dus și sarcina la bun…

- Cristi Borcea a sunat-o pe soția sa, Valentina Pelinel, imediat dupa ce aceasta le-a adus pe lume pe gemenele lor, Indira Maria și Rania Maria. A fost bucurie mare pentru Cristi Borcea in data de 1 martie, cand soția sa, Valentina pelinel, a devenit din nou mamica. Imediat dupa ce vedeta a nascut, Cristi…

- Valentina Pelinel a devenit din nou mamica. Vedeta a nascut vineri dimineața și a adus pe lume gemenele provenite din mariajul pe care il are cu omul de afaceri Cristi Borcea, aflat la inchisoare in prezent. In varsta de 38 de ani, Valentina Pelinel a nascut gemene azi, de Marțișor. Micuțele au venit…

- Alina Vidican este total schimbata fața de acum cițiva ani, cand inca era casatorita cu omul de afaceri Cristi Borcea. Alina Vidican apare total schimbata intr-o fotografie publicata pe o rețea de socializare. De mai bine de doi ani, fosta soție a omului de afaceri cristi Borcea locuiește in America,…

- Alina Vidican este in culmea fericirii dupa ce s-a reunit cu cei doi copii ai sai, care au fost in Romania, la tatal lor, Cristi Borcea, de sarbatori. De Craciun, omul de afaceri Cristi Borceai-a avut alaturi pe toți cei șapte copii ai sai, iar de Revelion s-a distrat in Poiana Brașov. Cum n-a avut…