- Pentru persoanele neinițiate: formal, criza politica din România a fost declanșata de un scandal de pedofilie. La începutul lunii ianuarie, a fost arestat un polițist care, acum cinci ani, a violat o fetița de șapte ani. Ministrul Afacerilor Interne al României, Carmen Dan,…

- Laura Dinca este mai decisa ca niciodata sa devina mama. Ba chiar mai mult decat atat, ea este hotarata sa faca acest pas cat mai repede, dorindu-și din tot sufletul sa se bucure, alaturi de Cristi Boureanu, de senzația de a forma, cu adevarat, o familie.

- Autoritatile din Statele Unite au informat asupra retinerii, luni, a unui fost agent al Agentiei Centrale de Informatii (CIA), vizat de acuzatii privind detinerea ilegala de informatii clasificate care afecteaza securitatea nationala a tarii, transmit agentiile EFE si AFP, potrivit agerpres.ro. …

- Divorțul dintre Nicolae Guța și Cristina, la doar 6 luni de la casatorie, a devenit, deja, inevitabil. Și, așa cum e de așteptat, intre cei doi s-au discutast detaliile desparțirii, blonda reușind sa devina o femeie care, probabil, va fi ținta vanatorilor de zestre.

- Lumea manelelor se pregatește pentru unul dintre evenimentele care, cu siguranța, va fi de pomina pentru cei din acest domeniu. Iar asta pentru ca fiul unuia dintre cei mai cunoscuți artiști de la noi se pregatește sa faca pasul cel mare.

- Spitalul Clinic de Urgenta "Prof. Dr. Agrippa Ionescu“, administrat de Serviciul Roman de Informatii (SRI), va cumpara reactivi si consumabile in valoarea de 6,35 milioane lei (1,4 milioane euro), fara TVA, de la patru firme, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP)....

- Premierul Mihai Tudose a lansat, miercuri seara, la Antena 3, un atac la adresa președintelui PSD, Liviu Dragnea. “Eu nu am taiat porci cu nimeni pe acolo, nu am carat sticle de vin pe acolo”, a raspuns Tudose la intrebarea legata despre relația sa cu Serviciul Roman de Informații (SRI). In plus, a…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca a avut o intalnire cu Liviu Dragnea, care l-a informat despre discutiile din Comitetul Executiv National al PSD, seful ALDE facand un apel la social-democrati sa se concentreze pe agenda cetateanului. "Astazi (marti -…

- Cristian Borcea nu reușește sa vanda apartementul din Miami, deși incearca de ceva timp sa scape de el. Mai mult, acesta a scazut și prețul, in speranța ca il va vinde. Acum, apartementul cu vedere la ocean apare pe site-urile de profil la 2,4 milioane dolari, cu 300.000 dolari mai puțin decat la sfarșitul…

- Informații incredibile ies la iveala despre accidentul mortal de azi-noapte de pe DN10. In urma cercetarilor, polițiștii au stabilit ca individul de 27 de ani, vinovat de moartea unei fete de 11 ani, luase in mașina alți trei nepoți, cu varste cuprinse intre 5 și 9 ani. Totul s-a intamplat dupa ce tanarul…

- Impacarea dintre Florin Salam și Roxana Dobre nu a fost chiar atat de ușoare precum a parut in fotografiile aparute. iar asta pentru ca, spun sursele noastre, Florin a avut o serie de condiții cat se poate de stricte in aceasta privința.

- Excentricul Radu Mazare obisnuia sa isi petreaca vacantele in locuri exotice. Mai intai a descoperit Brazilia, apoi s-a lasat sedus de Madagascar, locul unde si-a dezvoltat o afacere de patru stele.

- Relația dintre Nicolae Guța și Cristina, soția acestuia, pare sa fi reintrat intr-o pasa cat se poate de buna. Iar acum, dupa certuri fara sfarșit, cei doi par sa se iubeasca mai mult ca oricand. iar motivele sunt lesne de ințeles.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, susține, intr-un interviu acordat Antena 3, ca nu l-ar deranja deloc sa compara in fața Comsiei SRI, deoarece este posibil sa dețina informații valoroase despre care nici chiar el n-ar fi conștient. ”Aștept și eu o invitație acolo!”, a anunțat Dragnea.

- Este mai mult decat evident faptul ca dupa trecerea acestei perioade de timp, aproape nimeni nu mai este convins ca, ceea ce s-a intamplat in decembrie 1989 a fost o revolutie autentica, iar poporul roman si-a luat in propriile maini viitorul si soarta. De fapt totul a fost o mare inselatorie, sub acoperirea…

- De aceasta suma vor beneficia in total 10.066 persoane. Fondurile provin din bugetele pe anul 2017 ale Ministerului Muncii si Justitiei Sociale (pentru 9.438 persoane), Ministerului Apararii Nationale (327 persoane), Ministerului Afacerilor Interne (300 persoane) si Serviciului Roman de Informatii (1…

- Intreruperi programate in Argeș, in perioada 19 – 24 decembrie. Distributie Oltenia executa lucrari programate in retelele electrice pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, precum si a imbunatatirii parametrilor de calitate ai energiei…

- Ion Iliescu este, cu siguranța, unul dintre cele mai controversați oameni politici de la noi, iar rolul sau de la Revoluția din 1989 nu poate fi negat, chiar daca este extrem de discutat și disputat de istorici.

- Sportiva romana de 27 de ani a revenit in acest an in topul tenisului, ocupand locul 37 mondial in acest moment. Ea este o componenta de baza a echipei de Fed Cup a Romaniei, unde face echipa cu Simona Halep.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care doresc sa calatoreasca prin Bulgaria ca Institutul Național de Meteorologie și Hidrologie bulgar a emis un cod galben de precipitații, care vor inregistra valori de peste 20 l/m2, pentru 4 regiuni, dupa cum urmeaza: Kardjali, Haskovo, Yambol…

- Fost campion al Belgiei, Nicusor Stanciu (24 de ani) se pregateste sa incheie anul in genunchi. Desi Anderlecht Bruxelles a platit in schimbul sau 9,8 milioane de euro – cel mai scump transfer din istoria fotbalului belgian – mijlocasul roman a ajuns sa lustruiasca banca de rezerve a gruparii de pe…

- Exista o falsa impresie potrivit careia politicienii sustin o crestere excesiva a bugetului Serviciului Roman de Informatii (SRI) pentru a obtine o anumita bunavointa, iar aceasta zvonistica trebuie demontata, a afirmat joi deputatul ALDE Varujan Vosganian, in cadrul dezbaterilor din comisile reunite…

- Vestea anului in Romania vine tocmai din Las Vegas! Da, cunoscutul om de afaceri, producator de filme si actor s-a casatorit cu Angela Martini, un fost Miss Universe! Iar felul in care cei doi au spus ”hai s-o facem” este, de-a dreptul, uluitor! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania, a aflat detalii despre…

- Grupul de State impotriva Coruptiei (GRECO), un organism al Consiliului Europei, indeamna Romania sa ofere, pana pe 15 ianuarie 2018, informatii in sensul pregatirii unui raport de evaluare despre proiectul privind legile justitiei elaborat de Comisia parlamentara speciala, scrie Mediafax.Grupul de…

- Liviu Varciu pare sa fie unul dintre cei care au descoperit, pe propria-i piele, ca emisiunea Asia Express nu este una atat de lejera pe cat iși inchipuia. Și, mai mult decat atat, el e la un pas sa cedeze lupta...

- Exista o dovada incontestabila care arata ca nicio interceptare nu poate fi expertizata. Și asta din cauza ca echipamentele SRI și DNA au fost clasificate chiar de Serviciul Roman de Informații și Procurorul General.

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are informatii de ultima ora in cazul lui Ionut Gologan, romanul incarcerat in Malaezia pentru trafic de droguri. Dupa doi ani, in care a trait momente cumplite in “Inchisoarea iadului“, se pare ca Ionut a fost transferat intr-un alt penitenciar, iar demersurile…

- Prezent în cadrul emisiunii Contraziceri de la Neptun TV, fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a declarat ca implicarea Serviciului Român de Informații în politica a fost una cât se poate de clara. Dragomir a spus ca UNPR, partidul lui Gabriel Oprea și USR, partidul creat de…

- ''Președintele Mahmoud Abbas a fost apelat telefonic de președintele Statelor Unite, Donald Trump, care l-a notificat in legatura cu intenția sa de a muta ambasada americana de la Tel Aviv la Ierusalim'', a afirmat Rudeinah intr-o declarație. Aceasta nu precizeaza cand ar urma sa fie pusa in aplicare…

- „Nu am nici cea mai mica intentie de a candida la presedintia Romaniei, nu am nici cea mai vaga intentie, daca se va crea aceasta situatie, de a candida la presedintia partidului. Se pun pe seama mea tot delul de zvonuri false, informatii neadevarate”, a declarat Gabriela Firea la un post de televiziune.…

- Andreea Balan a dat lovitura in plan imobiliar, acum, pe sfarșit de an. Și, de cand a reușit sa puna mana pe o casa de jumatate de milion de euro, este mai fericita ca niciodata, simțind ca, in sfarșit, iși poate dedica toata energia și pasiunea carierei și fetiței sale.

- Alina Vidican este convinsa ca Sarbatorile de Iarna nu pot fi mai frumoase la Miami fața de cele petrecute in sanul familiei, la o masa pregatita de mama sa, bucurandu-se, alaturi de copiii ei, de toate bunatațurile tradiționale romanești. Nevestele lui Cristi Borcea, geloase pe Alina Vidican.…

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, a readus recent in atenția publica implicațiile Serviciului Roman de Informații (SRI) in justiție, subliniind ca ofițerii SRI erau cei faceau rechizitoriile, iar „procurorii DNA le luau, le contrasemnau si le trimiteau la instanta”. Cu acest prilej, Dragomir a mai…

- Incendiul care a izbucnit joi dimineața intr-un apartament dintr-un imobil de pe Bulevardul Magheru a fost lichidat, iar o persoana a fost transportata la spital, dar aceasta este in stare conștienta și stabila, a anunțat ISU București.

- Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat incidentul precizand ca este un ”lucru gravisim”. Totodata, acesta s-a intrebat daca mai exista alți miniștri importanți din Guvern interceptați. ”Este un fapt gravisim, apropo de Legile justiției care tocmai au fost ucise in Parlamentul Romaniei…

- Este una dintre cele mai iubite artiste de la noi și, cu siguranța, mai toți craii de Dorobanți și-ar dori o aventura cu ea. Cu toate acestea, de ceva vreme incoace, ea mai are ochi doar pentru un turc, la fel de cunoscut ca și ea, și alaturi de care pune la cale, acum, nunta anului.

- Dupa ce, ieri, au aparut primele imagini cu noul iubit al Simonei Halep, au inceput sa iasa la iveala tot felul de informații cu privire la relația lor, informații pe care Spynews.ro le-a aflat in exclusivitate. Iar povestea lor, pare-se, este una mai mult decat interesanta.

- Valentina Pelinel a renuntat la vacantele in strainatate pentru ca afacerile sa mearga ca pe roate. S-a ocupat toata vara de Magic Place Parc, strandul din Crangasi, iar de curand a preluat si conducerea Hotelului Boavista din Timisoara, cumparat de Cristi Borcea in 2008, de la Ioan Timofte, pentru…

- Dorul de Denisa este fara margini pentru Adelina, sora cantareței care s-a stins din viața din cauza bolii cumplite pe care a avut-o. Și, din acest motiv, pare-se, deși este plecata in Spania, aceasta a luat o decizie extrem de importanta.

- Ziua de astazi va fi una extrem de dificila pentru parinții Denisei, artista care, in urma cu cateva luni, parasea, mult, mult prea devreme, aceasta lume. Iar acum, tatal și mama ei sunt nevoiți sa o cinsteasca cu ocazia uneia dintre cele mai triste momente ale anului pentru romani...

- Contactat de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, Catalin Botezatu a reactionat la cea mai grea intrebare care ii poate fi adresata zilele acestea. Cu vocea sfarsita de durere, designerul a spus ca traieste un moment greu din viata sa.