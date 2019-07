Alina Tănasă este însărcinată Inca o vedeta din Romania va deveni mama pentru prima data in curand. Alina Tanasa, cunoscuta pentru blogul ”Fabulous muses” pe care il deține impreuna cu Diana Enciu, a anunțat ca este insarcinata in 15 saptamani. Intr-o postare pe Instagram, vedeta spune ca a avut o sarcina ușoara. ”Suntem fericiți și entuziamați, dar trebuie sa recunosc ca am fost stresata și puțin prea precauta.” In imaginea postata, Alina afișeaza o burtica vizibila, in timp ce șoțul ei ține in mana un tablou cu un mesaj – ”15 saptamani. Secretul cel mai greu de ținut.” Alina și soțul ei, Dragoș, s-au casatorit in vara lui… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

